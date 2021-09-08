https://ria.ru/20210908/rusmoloko-1749250650.html

"Русмолко" расширила крупнейший в России молочный комплекс под Пензой

"Русмолко" расширила крупнейший в России молочный комплекс под Пензой - РИА Новости, 08.09.2021

"Русмолко" расширила крупнейший в России молочный комплекс под Пензой

"Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) завершила реализацию проекта по расширению крупнейшего в России... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:56

2021-09-08T19:56

2021-09-08T19:56

пензенская область

экономика

сердобский район

пензенская область

россельхозбанк

олег мельниченко

россия

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ПЕНЗА, 8 сен - РИА Новости. "Русская молочная компания" ("Русмолко", дочерняя компания сингапурской Olam International) завершила реализацию проекта по расширению крупнейшего в России молочно-товарного комплекса замкнутого цикла в Пензенской области с объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства."Русмолко" в партнерстве с Россельхозбанком построила в Сердобском районе мегаферму с общим объемом инвестиций 4,6 миллиарда рублей. Сначала инвестор построил первую очередь молочно-товарного комплекса, мощности которого были рассчитаны на содержание 2,5 тысячи голов дойного стада, а уже к декабрю 2020 года запустил вторую очередь, увеличив мощности до 5,2 тысячи голов дойного стада. В феврале этого года компания решила укрупнить ферму до 7,2 тысячи голов."В Сердобском районе реализован проект расширения молочно-товарного комплекса "УК "Русмолко"… Инвестиции в данный проект составили 2,5 миллиарда рублей. Финансовым партнером снова выступил АО "Россельхозбанк". Расширение включает запуск в работу трех коровников - двух на 1232 стойломеста и одного на 2248, двух телятников на 400 и 500 голов, навесов для телят, а также ряда вспомогательных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность фермы", - говорится в сообщении.Врио губернатора Олег Мельниченко на торжественной церемонии открытия новых объектов мегафермы в Сердобском районе в среду заявил, что это событие является знаковым не только для региона, но и для России в целом."На пензенской земле реализуется масштабный инвестиционный проект. Напомню, начался он в 2019 году, в сельское хозяйство Пензенской области было вложено более 30 миллиардов рублей. Но это не только деньги, еще и люди - около 500 человек нашли рабочие места на этом предприятии, это очень важно… Это серьезное предприятие с солидными оборотами и большой налоговой ответственностью", - цитирует Мельниченко пресс-служба.В ответ гендиректор ООО "УК "Русмолко" Суманта Кумар Де поблагодарил за реализацию проекта в Сердобском районе Мельниченко и правительство региона, а также своих бизнес-партнеров."Мы уже производим 220 тонн молока в день, при полной мощности будет свыше 300 тонн, или более 100 тысяч тонн молока в год… Без вашего труда и управления этот проект не был бы возможным", - цитирует слова Суманты Кумар Де пресс-служба."Русская молочная компания" ("Русмолко") - один из ведущих производителей молока в РФ и крупнейший - в Пензенской области. Под управлением компании находятся свыше 150 тысяч гектаров земли. "Русмолко" развивает три направления: молочное животноводство, растениеводство и семеноводство. В январе 2012 года сингапурская Olam International приобрела 75% долю в "Русмолко", а в 2019 году увеличила свою долю до 100%.

https://ria.ru/20210901/penza-1748219882.html

https://ria.ru/20210715/penza-1741448997.html

сердобский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сердобский район, пензенская область, россельхозбанк, олег мельниченко, россия