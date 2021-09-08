https://ria.ru/20210908/rozhdaemost-1749138661.html

В Раде заявили о рекордном снижении рождаемости на Украине

В Раде заявили о рекордном снижении рождаемости на Украине - РИА Новости, 08.09.2021

В Раде заявили о рекордном снижении рождаемости на Украине

Рекордное снижение рождаемости на Украине является следствием отсутствия социальной политики государства, считает депутат от фракции партии "Оппозиционная... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:38

2021-09-08T11:38

2021-09-08T11:38

в мире

украина

верховная рада украины

юрий павленко

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Рекордное снижение рождаемости на Украине является следствием отсутствия социальной политики государства, считает депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Павленко.По его словам, госкомитет статистики накануне объявил, что за первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться и до конца года родится не более 260 тысяч детей.По его словам, в период с 2013 по 2019 годы на Украине рождалось более 500 тысяч детей в год."Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (о рождении ребенка - ред.)", - сказал депутат.По данным госстата, численность населения Украины в январе-июне текущего года сократилась на 205,2 тысячи человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся - на 100 умерших приходится 38 родившихся.

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053929.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, юрий павленко, оппозиционная платформа - за жизнь