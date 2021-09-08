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В Раде заявили о рекордном снижении рождаемости на Украине
В Раде заявили о рекордном снижении рождаемости на Украине - РИА Новости, 08.09.2021
В Раде заявили о рекордном снижении рождаемости на Украине
Рекордное снижение рождаемости на Украине является следствием отсутствия социальной политики государства, считает депутат от фракции партии "Оппозиционная... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:38
2021-09-08T11:38
2021-09-08T11:38
в мире
украина
верховная рада украины
юрий павленко
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Рекордное снижение рождаемости на Украине является следствием отсутствия социальной политики государства, считает депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Павленко.По его словам, госкомитет статистики накануне объявил, что за первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться и до конца года родится не более 260 тысяч детей.По его словам, в период с 2013 по 2019 годы на Украине рождалось более 500 тысяч детей в год."Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (о рождении ребенка - ред.)", - сказал депутат.По данным госстата, численность населения Украины в январе-июне текущего года сократилась на 205,2 тысячи человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся - на 100 умерших приходится 38 родившихся.
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в мире, украина, верховная рада украины, юрий павленко, оппозиционная платформа - за жизнь
В Раде заявили о рекордном снижении рождаемости на Украине
Депутат Рады Павленко объяснил рекордное снижение рождаемости на Украине
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости.
Рекордное снижение рождаемости на Украине
является следствием отсутствия социальной политики государства, считает депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь
" в Верховной раде Юрий Павленко
.
По его словам, госкомитет статистики накануне объявил, что за первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться и до конца года родится не более 260 тысяч детей.
"Эта наихудший за 30 лет независимости показатель рождаемости на Украине. Это антирекорд, это ответ общества на громкие празднования 30-летия независимости. Так как именно рождаемость и готовность родить ребенка являются для Украины наиболее честным показателем социального чувства населения", - сказал Павленко, выступая в Раде в среду.
По его словам, в период с 2013 по 2019 годы на Украине рождалось более 500 тысяч детей в год.
"Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (о рождении ребенка - ред.)", - сказал депутат.
По данным госстата, численность населения Украины в январе-июне текущего года сократилась на 205,2 тысячи человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся - на 100 умерших приходится 38 родившихся.