https://ria.ru/20210908/rosstat-1749247746.html

В России подешевели капуста и картофель

В России подешевели капуста и картофель - РИА Новости, 08.09.2021

В России подешевели капуста и картофель

Свежая белокочанная капуста в России дешевеет четвертую неделю подряд, продолжают падать цены на лук, картофель и морковь, огурцы и помидоры дорожают, следует... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:30

2021-09-08T19:30

2021-09-08T19:30

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Свежая белокочанная капуста в России дешевеет четвертую неделю подряд, продолжают падать цены на лук, картофель и морковь, огурцы и помидоры дорожают, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию с 31 августа по 6 сентября снизились на 0,8%; в частности, лук подешевел на 0,33%, картофель - на 1,77%, морковь - на 3,45%, яблоки - на 0,67%.Свежая белокочанная капуста в России подешевела на 1,77%; неделей ранее, с 24 по 30 августа, цена на нее стала ниже на 1,74%. Цена на огурцы на прошлой неделе выросла на 1,04%, впервые за последнее время, помидоры, дорожая вторую неделю, прибавили 1,31%.С начала года к 6 сентября картофель в России подорожал на 27,15%, капуста - на 90,6%, лук - на 25,03%. Морковь с начала года выросла в цене на 43,76%, яблоки - на 5,55%, огурцы подешевели на 53,62%, помидоры - на 42,41%."В августе значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свекла подешевела на 42,9%, морковь - на 34,8%, картофель - на 17%, виноград - на 15,8%, помидоры - на 15,6%, огурцы - на 13,9%. Вместе с тем цены на лимоны выросли на 24,1%, апельсины - на 5,7%, чеснок - на 3,7%, сухофрукты - на 1,7%", - сообщает статистическое ведомство.Цены на свеклу в шести регионах снизились на 0,1-19,9%, в девяти субъектах - на 20-29,9%, в 62 субъектах - на 30-57,5%. В Чукотском автономном округе не изменились. В семи регионах цены на свеклу выросли на 0,1-21,1%.Стоимость моркови в 10 регионах уменьшилась на 0,1-19,9%, в 11 регионах - на 20-29,9%, в 60 регионах - на 30-49,9%. В четырех субъектах цены выросли на 0,1-5,5%.С 31 августа по 6 сентября в России выросли цены на стерилизованное молоко (на 0,8%), на мясные и овощные консервы для детского питания (на 0,6%), на вареную колбасу (на 0,4%). Сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания стали дороже на 0,3%, баранина, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог, печенье, соль - на 0,2%.Сухие молочные смеси для детского питания и водка выросли в цене на 0,1%, мороженая рыба и сычужные сыры подешевели на 0,3%, а чай и шоколадные конфеты – на 0,2%.Гречка с 31 августа по 1 сентября подешевела на 0,01%, за предыдущий период цена упала сильнее - на 0,15%; с начала года гречка в РФ подорожала на 10,7%, согласно данным Росстата. Рис подорожал на 0,08% (неделей ранее цены снизились на 0,02%, с начала года - выросли на 2,26%), пшено стало дороже на 0,2% (за предыдущий период - подешевело на 0,47%, с начала года - на 3,6%).Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,31%, в том числе в 49 субъектах РФ - на 0,1-2,6%. "В 25 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%", - сообщает Росстат. С 24 по 30 августа цены на сахар выросли на 0,06%, а с начала года по 6 сентября - прибавили 3,97%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,09% против роста в цене на 0,07% на предыдущей неделе: согласно данным статведомства, в 25 субъектах РФ цены выросли на 0,1-2%, в 36 - не изменились, а в 24 регионах - снизились на 0,1-2,8%. С начала года по 6 сентября цена на подсолнечное масло выросла на 5,74%.Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,41%, в том числе в 62 субъектах РФ – на 0,1-3,3%. "В 9 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-1,9%", - указывается в сообщении. С 24 по 30 августа мясо кур подорожало меньше - на 0,13%, а с начала года по 6 сентября его цена выросла 16,44%.Куриные яйца в среднем по России стали дороже на 0,05%, в том числе в 27 регионах - на 0,1-3%, а в пяти - на 3,1-12,3%. "В шести субъектах цены не изменились. В 47 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-5,7%", - сообщает Росстат. За предыдущий отчетный период цены в среднем снизились на 0,51% а с начала года - на 11,36%.Говядина на неделе с 31 августа по 6 сентября подорожала на 0,82% против роста за предыдущий отчетный период на 0,25%, рост цен на свинину замедлился, составив 0,29% против 0,49% неделей ранее. С начала года цена на говядину выросла на 8,75%, на свинину - на 11,29%. Полукопченая и варенокопченая колбаса подешевела на 0,03%, сардельки и сосиски - на 0,15%; на прошлой неделе колбаса подорожала на 0,15%, сосиски и сардельки - на 0,24%, а с начала года - на 4,99% и 5,72% соответственно."Среди мясопродуктов выросли цены: на свинину - на 2,5%, печень говяжью - на 2,1%, говядину - на 1,6%, фарш мясной - на 1,3%, консервы мясные - на 1,1%, кулинарные изделия из птицы - на 0,9%, баранину, сосиски, сардельки, пельмени, манты, равиоли - на 0,8%", - говорится в сообщении.В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в августе подорожали на 0,55% по сравнению с июлем (к декабрю прошлого года - на 4,62%, по сравнению с августом 2020 года - на 7,86%), крупа и бобовые - на 0,35% (к началу года - на 5,95%, в годовом выражении - на 8,17%), макаронные изделия - на 0,58% (по сравнению с началом года - на 5,49%, в годовом выражении - на 8,76%)."Среди прочих продовольственных товаров подорожали (в августе - ред.): печенье - на 1,5%, рыба живая и охлажденная, икра лососевых рыб, консервы овощные для детского питания, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вода минеральная, кексы и рулеты - на 1,2%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, филе сельди, национальные сыры и брынза, сыры плавленые, майонез, соки фруктовые, пряники, соль - на 0,9-1,1%", - указывает Росстат.Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,23% (за предыдущий период - подешевела на 0,05%, с начала года - на 4,29%), черный хлеб не изменился в цене (за предыдущий период стал дороже на 0,2%, с начала года - на 4,31%), макаронные изделия выросли в цене на 0,1% (неделей ранее - на 0,06%, с начала года - на 5,6%). Вермишель подорожала на 0,07% (за предыдущий период - на 0,01%, с начала года - на 5,49%), белый хлеб - на 0,09% (неделей ранее - на 0,29%, с начала года - на 4,01%).

https://ria.ru/20210903/tovary-1748492140.html

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https://ria.ru/20210827/zhaloba-1747567221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия