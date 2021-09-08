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Тимур Родригез озвучил Меч Кладенец в мультфильме "Кощей. Начало"

Тимур Родригез озвучил Меч Кладенец в мультфильме "Кощей. Начало" - РИА Новости, 08.09.2021

Тимур Родригез озвучил Меч Кладенец в мультфильме "Кощей. Начало"

Шоумен и музыкант Тимур Родригез присоединился к звездному составу артистов, которые озвучили персонажей в мультфильме "Кощей. Начало". Его голосом в картине... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T06:42

2021-09-08T06:42

2021-09-08T06:42

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шоумен и музыкант Тимур Родригез присоединился к звездному составу артистов, которые озвучили персонажей в мультфильме "Кощей. Начало". Его голосом в картине заговорит Меч Кладенец, сообщили в пресс-службе анимационной компании "Паровоз". Своего героя шоумен с иронией называет выходцем из обычной кузницы и неотесанным чурбаном, но при этом полноценным участником основных событий в мультфильме. "По сути же его можно назвать городским невротиком. Смешным его делает постоянное желание комментировать происходящее, давать не всегда уместные советы", — добавляет Тимур Родригез. — Его можно было бы сравнить с Санчо Пансой, другое дело, что тот оруженосец, а у нас Меч Кладенец сам по себе является оружием, но при этом его нельзя назвать смелым".Вместе с Тимуром Родригезом ключевых персонажей озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Владислав Ветров, Полина Кутепова, Мирослава Карпович, Ольга Кузьмина, Юрий Гальцев, Павел Баршак, Юлия Александрова и другие. Режиссер мультфильма — Андрей Колпин, известный по таким анимационным проектам, как "Фиксики: Большой секрет" (2017) и сериалу "Сказочный патруль" (выходит с 2016 года). В ленте действие происходит в Дивноземском княжестве, спокойную и размеренную жизнь которого нарушает чудовище по имени Белый призрак. Остановить монстра по силам лишь одному богатырю — и зовут его Кощей. А помогут ему в этом верные друзья, среди которых Мэй, Меч Кладенец, Сказочный патруль и другие сказочные персонажи. В широкий прокат "Кощей.Начало" выйдет 28 октября.

https://ria.ru/20210814/mylittlepony-1745649292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, полина кутепова, что посмотреть , юрий гальцев, мирослава карпович, тимур родригез