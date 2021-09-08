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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Тимур Родригез озвучил Меч Кладенец в мультфильме "Кощей. Начало"
Тимур Родригез озвучил Меч Кладенец в мультфильме "Кощей. Начало" - РИА Новости, 08.09.2021
Тимур Родригез озвучил Меч Кладенец в мультфильме "Кощей. Начало"
Шоумен и музыкант Тимур Родригез присоединился к звездному составу артистов, которые озвучили персонажей в мультфильме "Кощей. Начало". Его голосом в картине... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T06:42
2021-09-08T06:42
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шоумен и музыкант Тимур Родригез присоединился к звездному составу артистов, которые озвучили персонажей в мультфильме "Кощей. Начало". Его голосом в картине заговорит Меч Кладенец, сообщили в пресс-службе анимационной компании "Паровоз". Своего героя шоумен с иронией называет выходцем из обычной кузницы и неотесанным чурбаном, но при этом полноценным участником основных событий в мультфильме. "По сути же его можно назвать городским невротиком. Смешным его делает постоянное желание комментировать происходящее, давать не всегда уместные советы", — добавляет Тимур Родригез. — Его можно было бы сравнить с Санчо Пансой, другое дело, что тот оруженосец, а у нас Меч Кладенец сам по себе является оружием, но при этом его нельзя назвать смелым".Вместе с Тимуром Родригезом ключевых персонажей озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Владислав Ветров, Полина Кутепова, Мирослава Карпович, Ольга Кузьмина, Юрий Гальцев, Павел Баршак, Юлия Александрова и другие. Режиссер мультфильма — Андрей Колпин, известный по таким анимационным проектам, как "Фиксики: Большой секрет" (2017) и сериалу "Сказочный патруль" (выходит с 2016 года). В ленте действие происходит в Дивноземском княжестве, спокойную и размеренную жизнь которого нарушает чудовище по имени Белый призрак. Остановить монстра по силам лишь одному богатырю — и зовут его Кощей. А помогут ему в этом верные друзья, среди которых Мэй, Меч Кладенец, Сказочный патруль и другие сказочные персонажи. В широкий прокат "Кощей.Начало" выйдет 28 октября.
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новости культуры, кино и сериалы, полина кутепова, что посмотреть , юрий гальцев, мирослава карпович, тимур родригез
06:42 08.09.2021
 

Тимур Родригез озвучил Меч Кладенец в мультфильме "Кощей. Начало"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Шоумен и музыкант Тимур Родригез присоединился к звездному составу артистов, которые озвучили персонажей в мультфильме "Кощей. Начало". Его голосом в картине заговорит Меч Кладенец, сообщили в пресс-службе анимационной компании "Паровоз".
"Я озвучивал очень разных персонажей, но так или иначе это были живые существа, а вот Меч Кладенец – это уже совершенно другая категория, можно сказать, я оказался в царстве неодушевленных предметов", — приводят слова Родригеза в пресс-службе.
Своего героя шоумен с иронией называет выходцем из обычной кузницы и неотесанным чурбаном, но при этом полноценным участником основных событий в мультфильме.
"По сути же его можно назвать городским невротиком. Смешным его делает постоянное желание комментировать происходящее, давать не всегда уместные советы", — добавляет Тимур Родригез. — Его можно было бы сравнить с Санчо Пансой, другое дело, что тот оруженосец, а у нас Меч Кладенец сам по себе является оружием, но при этом его нельзя назвать смелым".
Вместе с Тимуром Родригезом ключевых персонажей озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Владислав Ветров, Полина Кутепова, Мирослава Карпович, Ольга Кузьмина, Юрий Гальцев, Павел Баршак, Юлия Александрова и другие.
Режиссер мультфильма — Андрей Колпин, известный по таким анимационным проектам, как "Фиксики: Большой секрет" (2017) и сериалу "Сказочный патруль" (выходит с 2016 года).
В ленте действие происходит в Дивноземском княжестве, спокойную и размеренную жизнь которого нарушает чудовище по имени Белый призрак. Остановить монстра по силам лишь одному богатырю — и зовут его Кощей. А помогут ему в этом верные друзья, среди которых Мэй, Меч Кладенец, Сказочный патруль и другие сказочные персонажи.
В широкий прокат "Кощей.Начало" выйдет 28 октября.
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КультураНовости культурыКино и сериалыПолина Кутеповачто посмотретьЮрий ГальцевМирослава КарповичТимур Родригез
 
 
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