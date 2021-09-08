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Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета
Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета - РИА Новости, 08.09.2021
Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета
В Кремле подтвердили РИА Новости телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля: он был весьма продолжительный и... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:50
2021-09-08T14:50
политика
афганистан
владимир путин
евросоюз
шарль мишель
евросовет
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле подтвердили РИА Новости телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля: он был весьма продолжительный и содержательный.Глава Евросовета ранее рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности.Он отметил, что детали разговора будут в сообщении пресс-службы Кремля.
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политика, афганистан, владимир путин, евросоюз, шарль мишель, евросовет, россия
14:50 08.09.2021
 
Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета

Пресс-секретарь Песков: разговор Путина и главы Евросовета Мишеля был содержательным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 31 января 2018
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи. 31 января 2018 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле подтвердили РИА Новости телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля: он был весьма продолжительный и содержательный.
Глава Евросовета ранее рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности.
"Разговор был. Весьма продолжительный и содержательный", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что детали разговора будут в сообщении пресс-службы Кремля.
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