https://ria.ru/20210908/razgovor-1749191770.html
Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета
Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета - РИА Новости, 08.09.2021
Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета
В Кремле подтвердили РИА Новости телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля: он был весьма продолжительный и... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:50
2021-09-08T14:50
2021-09-08T14:50
политика
афганистан
владимир путин
евросоюз
шарль мишель
евросовет
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле подтвердили РИА Новости телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Евросовета Шарля Мишеля: он был весьма продолжительный и содержательный.Глава Евросовета ранее рассказал, что обсудил с Путиным события в Афганистане и их влияние на регион, а ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности.Он отметил, что детали разговора будут в сообщении пресс-службы Кремля.
https://ria.ru/20210626/evrosoyuz-1738679432.html
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политика, афганистан, владимир путин, евросоюз, шарль мишель, евросовет, россия
Песков подтвердил разговор Путина и главы Евросовета
Пресс-секретарь Песков: разговор Путина и главы Евросовета Мишеля был содержательным