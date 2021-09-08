https://ria.ru/20210908/raskol-1749157251.html

Митрополит предрек повторение "великого раскола 1054 года" в христианстве

Митрополит предрек повторение "великого раскола 1054 года" в христианстве - РИА Новости, 08.09.2021

Митрополит предрек повторение "великого раскола 1054 года" в христианстве

Создание неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) может привести к расколу внутри православия, сопоставимому с "великой схизмой" 1054 года, когда... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:32

2021-09-08T12:32

2021-09-08T12:32

религия

украина

петр порошенко

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

ситуация на украине

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Создание неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) может привести к расколу внутри православия, сопоставимому с "великой схизмой" 1054 года, когда христианство раскололось на два течения, заявил газете "Летопись Православия" управляющий делами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).На Украине же, по его словам, дестабилизируется обстановка: вспыхнут многочисленные очаги конфликтов и противостояний. Кроме того, отметил митрополит, "под угрозу будут поставлен мир и согласие" в стране. "И, конечно же, усилятся гонения в отношении канонической Церкви как в виде очередных захватов храмов, так и вообще попыток полностью уничтожить УПЦ", - отметил иерарх."Третья, и самая важная — уровень духовных последствий. Ведь пока какой–то народ пребывает в мире с Богом и Его Церковью, он строит свое будущее на камне. Если же начинается отпадение от Господа и поклонение очередным "золотым тельцам", то соответствующим фундаментом становится песок. А мы все прекрасно понимаем, к чему рано или поздно приводит возведение дома, под которым мы подразумеваем глобальные перспективы народа и государства, на песке. Как сказано в Евангелии: "и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое" (Мф. 7:24–27)", - добавил митрополит Антоний.Великий раскол (Великая схизма 1054 года) - разделение единой христианской Церкви на Римско-католическую на Западе, с центром в Риме, и Православную на Востоке, с центром в Константинополе. Согласно католическому вероучению, папа римский имеет верховную власть(примат) над всей церковью. В отличие от римско-католической, православная церковь не централизована — в мире насчитывается 15 поместных православных церквей. Каждая поместная православная церковь самостоятельна в своем управлении, а общий глава всех церквей, согласно вероучению, - Иисус Христос.ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ.

https://ria.ru/20210601/raskolniki-1734992905.html

https://ria.ru/20210823/vera-1746843374.html

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