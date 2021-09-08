https://ria.ru/20210908/putin-1749198711.html
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2021
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:17
2021-09-08T15:17
2021-09-08T15:17
украина
оон
севастополь
владимир путин
евросоюз
шарль мишель
евросовет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748478445_0:1058:2048:2210_1920x0_80_0_0_ff97447fc610828d6cb0850be3c97992.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля."Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого "саммита" "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", - говорится в сообщении.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210908/krym-1749102133.html
украина
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748478445_0:960:2048:2496_1920x0_80_0_0_b4a84d058feba32a285e3aba1ee0e06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, севастополь, владимир путин, евросоюз, шарль мишель, евросовет, россия
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин
Президент Путин: Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму