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Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2021
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:17
2021-09-08T15:17
украина
оон
севастополь
владимир путин
евросоюз
шарль мишель
евросовет
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля."Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого "саммита" "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", - говорится в сообщении.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, оон, севастополь, владимир путин, евросоюз, шарль мишель, евросовет, россия
15:17 08.09.2021
 
Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин

Президент Путин: Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого "саммита" "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", - говорится в сообщении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 06:35
В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации насчет Крыма
 
УкраинаООНСевастопольВладимир ПутинЕвросоюзШарль МишельЕвросоветРоссия
 
 
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