https://ria.ru/20210908/putin-1749198711.html

Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин

Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин - РИА Новости, 08.09.2021

Евросоюз проводит дискриминационную политику по Крыму, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:17

2021-09-08T15:17

2021-09-08T15:17

украина

оон

севастополь

владимир путин

евросоюз

шарль мишель

евросовет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748478445_0:1058:2048:2210_1920x0_80_0_0_ff97447fc610828d6cb0850be3c97992.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля."Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого "саммита" "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", - говорится в сообщении.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210908/krym-1749102133.html

украина

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, оон, севастополь, владимир путин, евросоюз, шарль мишель, евросовет, россия