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Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма, заявил Песков
Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма, заявил Песков - РИА Новости, 08.09.2021
Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма, заявил Песков
Президент России Владимир Путин сам не поднимает на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему признания Крыма: это суверенное дело любого... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:42
2021-09-08T12:42
в мире
оон
севастополь
республика крым
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам не поднимает на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему признания Крыма: это суверенное дело любого государства, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Президенты России и Белоруссии встретятся 9 сентября в Москве."Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли звучать тема Крыма на встрече Путина и Лукашенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210908/peskov-1749158771.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/lavrov-1745497423.html
севастополь
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в мире, оон, севастополь, республика крым, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
12:42 08.09.2021
 
Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам не поднимает на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему признания Крыма: это суверенное дело любого государства, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Президенты России и Белоруссии встретятся 9 сентября в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Песков оценил возможность переговоров с новыми афганскими властями
"Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли звучать тема Крыма на встрече Путина и Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 15:55В мире
Лавров напомнил о статусе Крыма для Белоруссии
 
В миреООНСевастопольРеспублика КрымБелоруссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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