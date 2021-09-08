Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам не поднимает на встречах с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему признания Крыма: это суверенное дело любого государства, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Президенты России и Белоруссии встретятся 9 сентября в Москве.
"Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли звучать тема Крыма на встрече Путина и Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что "признает Крым", когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". При этом, по словам белорусского лидера, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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