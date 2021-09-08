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Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы
Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы - РИА Новости, 08.09.2021
Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы
Участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано, президент РФ Владимир Путин выступит на одном из мероприятий, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:38
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москва
владимир путин
дмитрий песков
день города москвы
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано, президент РФ Владимир Путин выступит на одном из мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам на вопрос об участии иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы."У президента запланировано мероприятие, он выступит на одном из мероприятий, на торжественном мероприятии, которое посвящено празднованию Дню Москвы",- добавил он.Празднование Дня Москвы состоится 11 и 12 сентября. В 2021 году Москва отмечает 874-й день рождения. Государственные учреждения культуры Москвы можно будет посетить бесплатно в дни празднования, для этого необходима предварительная регистрация.
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москва, владимир путин, дмитрий песков, день города москвы, россия
12:38 08.09.2021 (обновлено: 13:16 08.09.2021)
 
Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы

Президент Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано, президент РФ Владимир Путин выступит на одном из мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам на вопрос об участии иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы.
"У президента запланировано мероприятие, он выступит на одном из мероприятий, на торжественном мероприятии, которое посвящено празднованию Дню Москвы",- добавил он.
Празднование Дня Москвы состоится 11 и 12 сентября. В 2021 году Москва отмечает 874-й день рождения. Государственные учреждения культуры Москвы можно будет посетить бесплатно в дни празднования, для этого необходима предварительная регистрация.
Подготовка к открытию Московсковского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:29
В Москве в День города проезд по МЦК будет бесплатным
 
МоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДень города МосквыРоссия
 
 
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