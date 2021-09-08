https://ria.ru/20210908/putin-1749159316.html

Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы

Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы - РИА Новости, 08.09.2021

Путин выступит на мероприятии ко Дню Москвы

Участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано, президент РФ Владимир Путин выступит на одном из мероприятий, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:38

2021-09-08T12:38

2021-09-08T13:16

москва

владимир путин

дмитрий песков

день города москвы

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано, президент РФ Владимир Путин выступит на одном из мероприятий, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, не планируется", - сказал Песков журналистам на вопрос об участии иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы."У президента запланировано мероприятие, он выступит на одном из мероприятий, на торжественном мероприятии, которое посвящено празднованию Дню Москвы",- добавил он.Празднование Дня Москвы состоится 11 и 12 сентября. В 2021 году Москва отмечает 874-й день рождения. Государственные учреждения культуры Москвы можно будет посетить бесплатно в дни празднования, для этого необходима предварительная регистрация.

https://ria.ru/20210907/mtsk-1748995937.html

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