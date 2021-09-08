https://ria.ru/20210908/pushilin-1749182323.html
Донбасс стал ближе к России благодаря участию в выборах, заявил Пушилин
Донбасс стал ближе к России благодаря участию в выборах, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.09.2021
Донбасс стал ближе к России благодаря участию в выборах, заявил Пушилин
Донбасс стал гораздо ближе к России, заявил в среду глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин на слете сторонников "Единой России" в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:08
2021-09-08T14:08
2021-09-08T14:08
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выборы в государственную думу
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Донбасс стал гораздо ближе к России, заявил в среду глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин на слете сторонников "Единой России" в Донецке."Мы все мечтали стать частью России и можем констатировать, что стали гораздо ближе к нашей родине. Наше участие в выборах в Госдуму - ключевой момент нашей интеграции в российскую политику. Это заявление для всего мира: есть граждане РФ, проживающие в Донбассе, мы избираем власть в своей стране", - сказал Пушилин.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210722/vybory-1742331053.html
https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html
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в мире, выборы в государственную думу, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, россия
Донбасс стал ближе к России благодаря участию в выборах, заявил Пушилин
Пушилин: мы стали гораздо ближе к нашей родине благодаря участию в выборах в Госдуму