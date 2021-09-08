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Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 08.09.2021
Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство продлило на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:28
2021-09-08T12:21
экономика
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство продлило на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин."Сейчас мы готовим постановление &lt;...&gt;. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", — сказал премьер-министр на пленарной сессии Московского финансового форума.Ранее эту инициативу поддержал президент. Такой запрет действует с апреля 2020 года, его уже продлевали. В мае уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей.Позже он предложил в будущем снизить наполовину размер штрафов для МСП, ИП и самозанятых, а также установить систему наказания в процентах от выручки за определенный период. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия
11:28 08.09.2021 (обновлено: 12:21 08.09.2021)
 
Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Мишустин: правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается с участниками Московского финансового форума
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается с участниками Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство продлило на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Сейчас мы готовим постановление <...>. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", — сказал премьер-министр на пленарной сессии Московского финансового форума.
Ранее эту инициативу поддержал президент. Такой запрет действует с апреля 2020 года, его уже продлевали.
В мае уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей.
Позже он предложил в будущем снизить наполовину размер штрафов для МСП, ИП и самозанятых, а также установить систему наказания в процентах от выручки за определенный период.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 10:23
Мишустин рассказал о субсидиях малому и среднему бизнесу
 
ЭкономикаПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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