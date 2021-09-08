https://ria.ru/20210908/proverki-1749136438.html

Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 08.09.2021

Правительство продлило мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство продлило на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:28

2021-09-08T11:28

2021-09-08T12:21

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749143601_0:180:2506:1589_1920x0_80_0_0_d343cdfee5a344b100254a9058c4e815.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство продлило на следующий год мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин."Сейчас мы готовим постановление <...>. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", — сказал премьер-министр на пленарной сессии Московского финансового форума.Ранее эту инициативу поддержал президент. Такой запрет действует с апреля 2020 года, его уже продлевали. В мае уполномоченный по делам бизнеса Борис Титов сообщил, что введение моратория позволило сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей.Позже он предложил в будущем снизить наполовину размер штрафов для МСП, ИП и самозанятых, а также установить систему наказания в процентах от выручки за определенный период. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума — 2021.

https://ria.ru/20210802/subsidii-1743942357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия