Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/protest-1749148284.html
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин - РИА Новости, 08.09.2021
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:04
2021-09-08T13:26
в мире
оон
талибан
афганистан
герат (провинция)
парван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749018184_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_e995a12276b1269d9bb2df869e956b95.jpg
КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.Ранее в среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность."Неприемлемая жестокость. "Талибан"* бьет протестующих в Кабуле", - написал Дарияби в своем аккаунте в Twitter, добавив, что боевики проводят задержания. По его данным, задержано уже девять человек, из них пятеро - журналисты газеты.Участник протестов подтвердил РИА Новости, что талибы, как и вчера, побили палками несколько женщин, вышедших на акцию на западе Кабула.На волне протестов в Кабуле 7 сентября спикер талибов Забиулла Муджахид заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/shariat-1749076509.html
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749027068.html
афганистан
герат (провинция)
парван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749018184_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_f6f0d15d666b2d8bacb040d9aae4bdb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), парван
12:04 08.09.2021 (обновлено: 13:26 08.09.2021)
 
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин

Талибы начали применять силу против участниц протеста в Кабуле и задерживают журналистов

© REUTERS / West Asia News AgencyАфганские женщины по время антипакистанской акции протеста в Кабуле
Афганские женщины по время антипакистанской акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.
Ранее в среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 19:42В мире
По законам шариата. Талибы рассказали об управлении Афганистаном
"Неприемлемая жестокость. "Талибан"* бьет протестующих в Кабуле", - написал Дарияби в своем аккаунте в Twitter, добавив, что боевики проводят задержания. По его данным, задержано уже девять человек, из них пятеро - журналисты газеты.
Участник протестов подтвердил РИА Новости, что талибы, как и вчера, побили палками несколько женщин, вышедших на акцию на западе Кабула.
На волне протестов в Кабуле 7 сентября спикер талибов Забиулла Муджахид заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.
Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 14:45Захват власти в Афганистане талибами
Матвиенко рассказала, зачем нужен диалог с талибами
 
В миреООНТалибанАфганистанГерат (провинция)Парван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Симферополе прокомментировали украинские санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния