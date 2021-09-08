https://ria.ru/20210908/protest-1749148284.html

Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин

Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин - РИА Новости, 08.09.2021

Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин

Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:04

2021-09-08T12:04

2021-09-08T13:26

в мире

оон

талибан

афганистан

герат (провинция)

парван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749018184_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_e995a12276b1269d9bb2df869e956b95.jpg

КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.Ранее в среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность."Неприемлемая жестокость. "Талибан"* бьет протестующих в Кабуле", - написал Дарияби в своем аккаунте в Twitter, добавив, что боевики проводят задержания. По его данным, задержано уже девять человек, из них пятеро - журналисты газеты.Участник протестов подтвердил РИА Новости, что талибы, как и вчера, побили палками несколько женщин, вышедших на акцию на западе Кабула.На волне протестов в Кабуле 7 сентября спикер талибов Забиулла Муджахид заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/shariat-1749076509.html

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749027068.html

афганистан

герат (провинция)

парван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), парван