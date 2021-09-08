https://ria.ru/20210908/protest-1749148284.html
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин - РИА Новости, 08.09.2021
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:04
2021-09-08T12:04
2021-09-08T13:26
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КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.Ранее в среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность."Неприемлемая жестокость. "Талибан"* бьет протестующих в Кабуле", - написал Дарияби в своем аккаунте в Twitter, добавив, что боевики проводят задержания. По его данным, задержано уже девять человек, из них пятеро - журналисты газеты.Участник протестов подтвердил РИА Новости, что талибы, как и вчера, побили палками несколько женщин, вышедших на акцию на западе Кабула.На волне протестов в Кабуле 7 сентября спикер талибов Забиулла Муджахид заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/shariat-1749076509.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), парван
12:04 08.09.2021 (обновлено: 13:26 08.09.2021)
Талибы начали применять силу против протестующих в Кабуле женщин
Талибы начали применять силу против участниц протеста в Кабуле и задерживают журналистов
КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Талибы начали применять силу против женщин, вышедших на акцию протеста в Кабуле, и задерживают журналистов, заявил главный редактор местной газеты Ettelaatroz Заки Дарияби.
Ранее в среду участник протестов сообщил РИА Новости, что жительницы Кабула вышли на очередную акцию протеста в районе Даште-Барчи в западной части города. Они требовали обеспечить участие женщин в управлении страной, тогда как талибы, объявив состав временного правительства днем ранее, фактически исключили такую возможность.
"Неприемлемая жестокость. "Талибан"* бьет протестующих в Кабуле", - написал Дарияби в своем аккаунте в Twitter, добавив, что боевики проводят задержания. По его данным, задержано уже девять человек, из них пятеро - журналисты газеты.
Участник протестов подтвердил РИА Новости, что талибы, как и вчера, побили палками несколько женщин, вышедших на акцию на западе Кабула.
На волне протестов в Кабуле 7 сентября спикер талибов Забиулла Муджахид заявил, что новые власти Афганистана запрещают освещать подобные акции, поскольку считают их незаконными.
Это уже не первая акция, в ходе которой афганцы выражают недовольство политикой талибов. Седьмого сентября жители столицы вышли на улицы после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Большинство протестующих составляли женщины. Сообщалось, что для разгона акции, носившей ярко выраженный антипакистанский характер, талибы открывали огонь, а также избивали участниц палками. В тот день протесты поддержали в провинции Парван к северу от Кабула, а также в Герате, центре одноименной провинции на западе страны.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день они заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. Седьмого сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана: возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещена в России