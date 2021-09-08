https://ria.ru/20210908/programma-1749118573.html
В МИД призвали к переговорам по иранской ядерной программе
В МИД призвали к переговорам по иранской ядерной программе - РИА Новости, 08.09.2021
В МИД призвали к переговорам по иранской ядерной программе
Москва отмечает, что иранская ядерная программа развивается, но это обратимый процесс, нужно возобновить переговоры в Вене, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:00
2021-09-08T10:00
2021-09-08T14:32
иран
сергей рябков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
магатэ
роберт малли
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва отмечает, что иранская ядерная программа развивается, но это обратимый процесс, нужно возобновить переговоры в Вене, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду в Москве пройдут его переговоры со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли по теме восстановления СВПД."Доклады (МАГАТЭ) подтверждают, что Иранская ядерная программа развивается. Я подчеркиваю, что действия Ирана на этом направлении носят обратимый характер и возвращение к изначальным "фабричным настройкам" СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) возможно", - сказал Рябков."Для этого необходимо скорее возобновить переговоры в Вене и продолжить их с той точки, с той позиции, на которой все участники переговоров остановились, когда они были прерваны", - отметил замминистра.Он подчеркнул, что "не должно быть откатов назад, не должно быть ревизий каких-то пониманий, которые уже заложены в черновик проекта имеющихся договоренностей"."Поезд нужно отправлять с той станции, на которой он остановился, никакие запасные пути или, тем более, какой-то обратный ход, наверное, в данной ситуации не просто не нужны, но они контрпродуктивны", - сказал Рябков.По его словам, "если кто-то хочет вообще обнулить перспективы продолжения переговорного процесса, тогда да, это тот путь, по которому надо идти"."Но мы против того, чтобы своими руками тот самый поезд пустить под откос", - резюмировал высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20210824/tegeran-1747109532.html
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иран, сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, магатэ, роберт малли
10:00 08.09.2021 (обновлено: 14:32 08.09.2021)
В МИД призвали к переговорам по иранской ядерной программе
Замглавы МИД Рябков: необходимо возобновить переговоры по иранской ядерной программе
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Москва отмечает, что иранская ядерная программа развивается, но это обратимый процесс, нужно возобновить переговоры в Вене
, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
В среду в Москве пройдут его переговоры со спецпосланником США
по Ирану Робертом Малли
по теме восстановления СВПД
.
"Доклады (МАГАТЭ
) подтверждают, что Иранская ядерная программа развивается. Я подчеркиваю, что действия Ирана
на этом направлении носят обратимый характер и возвращение к изначальным "фабричным настройкам" СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) возможно", - сказал Рябков.
"Для этого необходимо скорее возобновить переговоры в Вене и продолжить их с той точки, с той позиции, на которой все участники переговоров остановились, когда они были прерваны", - отметил замминистра.
Он подчеркнул, что "не должно быть откатов назад, не должно быть ревизий каких-то пониманий, которые уже заложены в черновик проекта имеющихся договоренностей".
"Поезд нужно отправлять с той станции, на которой он остановился, никакие запасные пути или, тем более, какой-то обратный ход, наверное, в данной ситуации не просто не нужны, но они контрпродуктивны", - сказал Рябков.
По его словам, "если кто-то хочет вообще обнулить перспективы продолжения переговорного процесса, тогда да, это тот путь, по которому надо идти".
"Но мы против того, чтобы своими руками тот самый поезд пустить под откос", - резюмировал высокопоставленный дипломат.