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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210908/pritsel-1749099550.html
Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников - РИА Новости, 08.09.2021
Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
Российские ударные беспилотники подтвердили в ходе испытаний способность сверхточно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты за... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:56
2021-09-08T03:56
новое оружие россии
безопасность
армия
сирия
москва
су-24м
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские ударные беспилотники подтвердили в ходе испытаний способность сверхточно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты за счет применения нового прицела, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник добавил, что созданный специально для "Ориона" прицельно-навигационный комплекс обеспечивает максимальное отклонение от цели для неуправляемых авиабомб, сброшенных с высоты нескольких километров, не более 10 метров.Новая концепция применения дроновКак пояснил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов, прицельно-навигационные системы, предназначенные для эффективного применения неуправляемых боеприпасов, использовались ранее на пилотируемых самолетах. Речь идет, в частности, о доказавшей свою эффективность в Сирии системе "Гефест", которая устанавливается на Су-24М."Теперь мы видим аналогичный подход применительно к беспилотным авиационным системам. Он способен существенно снизить стоимость наносимых ударов по наземным целям при сохранении достаточно высоких показателей точности", - отметил эксперт.Специалист добавил, что типичным на сегодняшний день подходом в мире является оснащение БПЛА только высокоточным ракетно-бомбовым вооружением, однако производство такого оружия весьма дорого, что является сдерживающим фактором в его широком применении."Неуправляемое оружие значительно дешевле, кроме того, являясь общим решением с другими авиационными, в том числе пилотируемыми носителями, оно производится гораздо большими партиями, что делает его значительно более доступным. Применение такого подхода для ударных дронов способно повысить гибкость в действиях российских Вооруженных сил и, кроме того, обеспечивает выгодные преимущества российским беспилотникам на мировом оружейном рынке", - добавил Федутинов."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.Кроме неуправляемых бомб, "Орион" способен нести корректируемые бомбы и управляемые ракеты, в частности модернизированные ракеты "Вихрь-М".
https://ria.ru/20210831/orion-1748034335.html
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безопасность, армия, сирия, москва, су-24м, россия
03:56 08.09.2021
 
Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников

Источник: в России испытали сверхточный прицел для ударных беспилотников

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный беспилотник "Охотник"
Ударный беспилотник Охотник - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские ударные беспилотники подтвердили в ходе испытаний способность сверхточно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты за счет применения нового прицела, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в ходе недавних боевых тестов на полигоне поразил прямым попаданием 100-килограмовой неуправляемой авиабомбой мишень типа "танк" с высоты в четыре километра. Такие показатели соответствуют характеристикам высокоточного управляемого оружия и обеспечиваются новым прицельно-навигационным комплексом", - рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что созданный специально для "Ориона" прицельно-навигационный комплекс обеспечивает максимальное отклонение от цели для неуправляемых авиабомб, сброшенных с высоты нескольких километров, не более 10 метров.

Новая концепция применения дронов

Как пояснил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов, прицельно-навигационные системы, предназначенные для эффективного применения неуправляемых боеприпасов, использовались ранее на пилотируемых самолетах. Речь идет, в частности, о доказавшей свою эффективность в Сирии системе "Гефест", которая устанавливается на Су-24М.
"Теперь мы видим аналогичный подход применительно к беспилотным авиационным системам. Он способен существенно снизить стоимость наносимых ударов по наземным целям при сохранении достаточно высоких показателей точности", - отметил эксперт.
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 16:58Новое оружие России
Разработчик рассказал о спросе на российские беспилотники "Орион"
Специалист добавил, что типичным на сегодняшний день подходом в мире является оснащение БПЛА только высокоточным ракетно-бомбовым вооружением, однако производство такого оружия весьма дорого, что является сдерживающим фактором в его широком применении.
"Неуправляемое оружие значительно дешевле, кроме того, являясь общим решением с другими авиационными, в том числе пилотируемыми носителями, оно производится гораздо большими партиями, что делает его значительно более доступным. Применение такого подхода для ударных дронов способно повысить гибкость в действиях российских Вооруженных сил и, кроме того, обеспечивает выгодные преимущества российским беспилотникам на мировом оружейном рынке", - добавил Федутинов.
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.
Кроме неуправляемых бомб, "Орион" способен нести корректируемые бомбы и управляемые ракеты, в частности модернизированные ракеты "Вихрь-М".
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Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияСирияМоскваСу-24МРоссия
 
 
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