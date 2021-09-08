https://ria.ru/20210908/pritsel-1749099550.html

Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников

Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников - РИА Новости, 08.09.2021

Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников

Российские ударные беспилотники подтвердили в ходе испытаний способность сверхточно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты за... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:56

2021-09-08T03:56

2021-09-08T03:56

новое оружие россии

безопасность

армия

сирия

москва

су-24м

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские ударные беспилотники подтвердили в ходе испытаний способность сверхточно поражать наземные мишени неуправляемыми боеприпасами с большой высоты за счет применения нового прицела, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник добавил, что созданный специально для "Ориона" прицельно-навигационный комплекс обеспечивает максимальное отклонение от цели для неуправляемых авиабомб, сброшенных с высоты нескольких километров, не более 10 метров.Новая концепция применения дроновКак пояснил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов, прицельно-навигационные системы, предназначенные для эффективного применения неуправляемых боеприпасов, использовались ранее на пилотируемых самолетах. Речь идет, в частности, о доказавшей свою эффективность в Сирии системе "Гефест", которая устанавливается на Су-24М."Теперь мы видим аналогичный подход применительно к беспилотным авиационным системам. Он способен существенно снизить стоимость наносимых ударов по наземным целям при сохранении достаточно высоких показателей точности", - отметил эксперт.Специалист добавил, что типичным на сегодняшний день подходом в мире является оснащение БПЛА только высокоточным ракетно-бомбовым вооружением, однако производство такого оружия весьма дорого, что является сдерживающим фактором в его широком применении."Неуправляемое оружие значительно дешевле, кроме того, являясь общим решением с другими авиационными, в том числе пилотируемыми носителями, оно производится гораздо большими партиями, что делает его значительно более доступным. Применение такого подхода для ударных дронов способно повысить гибкость в действиях российских Вооруженных сил и, кроме того, обеспечивает выгодные преимущества российским беспилотникам на мировом оружейном рынке", - добавил Федутинов."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.Кроме неуправляемых бомб, "Орион" способен нести корректируемые бомбы и управляемые ракеты, в частности модернизированные ракеты "Вихрь-М".

https://ria.ru/20210831/orion-1748034335.html

https://ria.ru/20210831/podvodnyy-1747917006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, сирия, москва, су-24м, россия