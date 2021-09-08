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Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество
Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 08.09.2021
Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество
Замоскворецкий суд Москвы назначил 7 лет в колонии общего режима гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) и экс-депутату Госдумы... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:00
2021-09-08T17:08
происшествия
москва
госдума рф
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
ростовский электрометаллургический завод
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы назначил 7 лет в колонии общего режима гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) и экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Замоскворецкого суда города Москвы Вадим Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.Кроме того, с бывшего депутата взыскано 2 миллиарда 614 миллионов рублей, добавили в суде.В декабре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. По данным областного управления СК, с 2014 по 2015 годы руководитель РЭМЗа включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.В декабре 2020 года в Замоскворецкий суд Москвы поступило еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Варшавского. Детали в суде не раскрыли.РЭМЗ был признан банкротом в 2019 году. Варшавскому принадлежала группа "Эстар", объединявшая около десятка металлургических предприятий по всей России. С 2005 по 2011 год бизнесмен был депутатом Госдумы.
https://ria.ru/20201022/eks-deputat-1580927762.html
https://ria.ru/20200302/1566982695.html
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происшествия, москва, госдума рф, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), ростовский электрометаллургический завод, россия
17:00 08.09.2021 (обновлено: 17:08 08.09.2021)
 
Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский получил семь лет колонии за мошенничество

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы назначил 7 лет в колонии общего режима гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) и экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Замоскворецкого суда города Москвы Вадим Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Виктор Милуш - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 05:31
Экс-депутат получил 2,5 года колонии за присвоение 700 миллионов рублей
Кроме того, с бывшего депутата взыскано 2 миллиарда 614 миллионов рублей, добавили в суде.
В декабре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. По данным областного управления СК, с 2014 по 2015 годы руководитель РЭМЗа включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.
Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский - РИА Новости, 1920, 02.03.2020
2 марта 2020, 17:25
Суд подтвердил приговор экс-депутату Госдумы за неуплату налогов
В декабре 2020 года в Замоскворецкий суд Москвы поступило еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Варшавского. Детали в суде не раскрыли.
РЭМЗ был признан банкротом в 2019 году. Варшавскому принадлежала группа "Эстар", объединявшая около десятка металлургических предприятий по всей России. С 2005 по 2011 год бизнесмен был депутатом Госдумы.
 
ПроисшествияМоскваГосдума РФРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)Ростовский электрометаллургический заводРоссия
 
 
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