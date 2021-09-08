https://ria.ru/20210908/prigovor-1749221576.html

Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество - РИА Новости, 08.09.2021

Экс-депутата Варшавского приговорили к семи годам колонии за мошенничество

Замоскворецкий суд Москвы назначил 7 лет в колонии общего режима гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) и экс-депутату Госдумы... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:00

2021-09-08T17:00

2021-09-08T17:08

происшествия

москва

госдума рф

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

ростовский электрометаллургический завод

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы назначил 7 лет в колонии общего режима гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) и экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Замоскворецкого суда города Москвы Вадим Варшавский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.Кроме того, с бывшего депутата взыскано 2 миллиарда 614 миллионов рублей, добавили в суде.В декабре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. По данным областного управления СК, с 2014 по 2015 годы руководитель РЭМЗа включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.В декабре 2020 года в Замоскворецкий суд Москвы поступило еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Варшавского. Детали в суде не раскрыли.РЭМЗ был признан банкротом в 2019 году. Варшавскому принадлежала группа "Эстар", объединявшая около десятка металлургических предприятий по всей России. С 2005 по 2011 год бизнесмен был депутатом Госдумы.

https://ria.ru/20201022/eks-deputat-1580927762.html

https://ria.ru/20200302/1566982695.html

москва

ростов-на-дону

россия

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происшествия, москва, госдума рф, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), ростовский электрометаллургический завод, россия