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СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде
СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде
Президент Гвинеи Альфа Конде чувствует себя хорошо, находится в президентском номере отеля Noor, сообщает портал Mosaique Guinee со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:17
2021-09-08T17:39
гвинея
в мире
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Гвинеи Альфа Конде чувствует себя хорошо, находится в президентском номере отеля Noor, сообщает портал Mosaique Guinee со ссылкой на источники.Отмечается, что у Конде в номере есть телевизор, но телефон у него отобрали.По данным портала, с ним хорошо обращаются, у него есть доступ к своему врачу.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
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гвинея, в мире, альфа конде, военный переворот в гвинее
17:17 08.09.2021 (обновлено: 17:39 08.09.2021)
 
СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде

Mosaique Guinee: президент Гвинеи Конде находится в президентском номере отеля Noor

© REUTERS / Eric Gaillard/Pool/File PhotoПрезидент Гвинеи Альфа Конде
Президент Гвинеи Альфа Конде - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Гвинеи Альфа Конде чувствует себя хорошо, находится в президентском номере отеля Noor, сообщает портал Mosaique Guinee со ссылкой на источники.
Отмечается, что у Конде в номере есть телевизор, но телефон у него отобрали.
По данным портала, с ним хорошо обращаются, у него есть доступ к своему врачу.
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
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