https://ria.ru/20210908/prezident-1749225147.html

СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде

СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде - РИА Новости, 08.09.2021

СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде

Президент Гвинеи Альфа Конде чувствует себя хорошо, находится в президентском номере отеля Noor, сообщает портал Mosaique Guinee со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:17

2021-09-08T17:17

2021-09-08T17:39

гвинея

в мире

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Гвинеи Альфа Конде чувствует себя хорошо, находится в президентском номере отеля Noor, сообщает портал Mosaique Guinee со ссылкой на источники.Отмечается, что у Конде в номере есть телевизор, но телефон у него отобрали.По данным портала, с ним хорошо обращаются, у него есть доступ к своему врачу.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.

https://ria.ru/20210906/rusal-1748910997.html

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гвинея, в мире, альфа конде, военный переворот в гвинее