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Литва и Латвия покрывают нацистских преступников, заявили в Минске
Литва и Латвия покрывают нацистских преступников, заявили в Минске - РИА Новости, 08.09.2021
Литва и Латвия покрывают нацистских преступников, заявили в Минске
Отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны юридически не обоснован, эти... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:28
2021-09-08T10:41
в мире
литва
белоруссия
латвия
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны юридически не обоснован, эти страны покрывают нацистских преступников, заявил в среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед."Литовские и латвийские власти нам ответили немотивированным отказом. Он юридически абсолютно не обоснован. Они не ставят под сомнение те вопросы, которые мы перед ними в рамках соглашений и договоров об оказании помощи поставили по производству конкретных процессуальных действий. Они прямо указывают на то, что эти действия выполнять не будут, потому что якобы это причинит ущерб их национальным интересам", - сказал Швед журналистам.По словам генпрокурора, "эти государства не скрывают того, что они покрывают нацистских преступников – как живых, так и отказываются проводить следственные действия по установлению преступлений, которые совершили каратели батальонов СС, состоявших из литовцев и латышей"."Что касается решения вопроса об ответственности… нацистских преступников из карательных батальонов литовских и латышских СС, мы будем принимать все возможные меры к тому, чтобы они понесли ответственность", - подчеркнул руководитель ведомства.При этом он обратил внимание, что эти люди проживают на территории прибалтийских государств, а также еще около десятка иных стран. Как сообщил Швед, в ряд из них белорусская сторона уже направила поручения об оказании правовой помощи в расследовании дела. В некоторые страны Минск пока готовит соответствующие документы, чтобы "живые нацисты все-таки предстали перед судом".Швед также сообщил, что расследование уголовного дела будет вестись до того момента, пока не будут установлены все обстоятельства. "Речь идет о том, чтобы не только установить все места уничтожения (белорусского населения – ред.), (но также) исследовать все документы - а это тысячи, может быть, миллионы страниц документов, мы сейчас с ними работаем", - пояснил он.В апреле Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году.
https://ria.ru/20210908/belorussiya-1749118047.html
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в мире, литва, белоруссия, латвия, великая отечественная война (1941-1945)
10:28 08.09.2021 (обновлено: 10:41 08.09.2021)
 
Литва и Латвия покрывают нацистских преступников, заявили в Минске

Генпрокурор Белоруссии Швед: Литва и Латвия покрывают нацистских преступников

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны юридически не обоснован, эти страны покрывают нацистских преступников, заявил в среду генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
"Литовские и латвийские власти нам ответили немотивированным отказом. Он юридически абсолютно не обоснован. Они не ставят под сомнение те вопросы, которые мы перед ними в рамках соглашений и договоров об оказании помощи поставили по производству конкретных процессуальных действий. Они прямо указывают на то, что эти действия выполнять не будут, потому что якобы это причинит ущерб их национальным интересам", - сказал Швед журналистам.
По словам генпрокурора, "эти государства не скрывают того, что они покрывают нацистских преступников – как живых, так и отказываются проводить следственные действия по установлению преступлений, которые совершили каратели батальонов СС, состоявших из литовцев и латышей".
"Что касается решения вопроса об ответственности… нацистских преступников из карательных батальонов литовских и латышских СС, мы будем принимать все возможные меры к тому, чтобы они понесли ответственность", - подчеркнул руководитель ведомства.
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При этом он обратил внимание, что эти люди проживают на территории прибалтийских государств, а также еще около десятка иных стран. Как сообщил Швед, в ряд из них белорусская сторона уже направила поручения об оказании правовой помощи в расследовании дела. В некоторые страны Минск пока готовит соответствующие документы, чтобы "живые нацисты все-таки предстали перед судом".
Швед также сообщил, что расследование уголовного дела будет вестись до того момента, пока не будут установлены все обстоятельства. "Речь идет о том, чтобы не только установить все места уничтожения (белорусского населения – ред.), (но также) исследовать все документы - а это тысячи, может быть, миллионы страниц документов, мы сейчас с ними работаем", - пояснил он.
В апреле Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Швед отмечал, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году.
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