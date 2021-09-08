https://ria.ru/20210908/pravitelstvo-1749165973.html

В Совфеде оценили назначение нового правительства Афганистана

В Совфеде оценили назначение нового правительства Афганистана - РИА Новости, 08.09.2021

В Совфеде оценили назначение нового правительства Афганистана

Состав нового правительства Афганистана смущает ортодоксальностью, но к нему не стоит относиться как ко временному, считает первый замглавы международного... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:03

2021-09-08T13:03

2021-09-08T13:03

в мире

талибан

афганистан

москва

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Состав нового правительства Афганистана смущает ортодоксальностью, но к нему не стоит относиться как ко временному, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Пока смущает состав этого правительства, оно такое ортодоксальное", - сказал Джабаров на брифинге.Вместе с тем, он полагает, что не следует относиться к нему как ко временному, поскольку "ничего не бывает более постоянного, как временное".Джабаров отметил, что РФ не прерывала дипотношения с Афганистаном, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва пока воздерживается от признания нового афганского правительства, но продолжит контакты.По мнению сенатора, сейчас нужно посмотреть, как будут развиваться события в Афганистане, любое вмешательство в ситуацию в стране пойдет только на вред России. "Я бы воздержался и посмотрел, какие будут первые шаги нового правительства", - сказал он.Сенатор полагает, что сейчас "надо оставить Афганистан в покое", чтобы афганцы сами разобрались, что происходит в стране.Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид во вторник объявил состав временного правительства Афганистана. И.о. премьера стал Мохаммад Хасан Ахунд, МИД возглавил Амир Хан Мутаки, минобороны - Мохаммад Якуб, МВД - Сараджуддин Хаккани. Начальником штаба ВС Афганистана талибы объявили Кари Фасихуддина, главой управления разведки - Абула Хака Васика. Исполняющими обязанности глав министерств экономики и финансов стали Мохаммад Ханиф и Хедаятулла Бадри соответственно. Центробанк Афганистана возглавит Мохаммад Идрис.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749081905.html

https://ria.ru/20210907/pravitelstvo-1749058534.html

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в мире, талибан, афганистан, москва, совет федерации рф, владимир джабаров, россия