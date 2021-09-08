https://ria.ru/20210908/potok-1749217167.html

СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2"

СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.09.2021

СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2"

"Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-08T16:45

2021-09-08T16:45

2021-09-09T00:10

экономика

газпром

северный поток — 2

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749224287_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_db67a1e9a276bc1dd91ba55522829c4f.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора."Газпром" не стал комментировать РИА Новости эту информацию."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Глава госкорпорации Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что входящий в ЕС трубопровод обязан либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.

https://ria.ru/20210907/kontrol-1749063188.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-08T16:45 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром, северный поток — 2, германия