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https://ria.ru/20210908/potok-1749217167.html
СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2"
СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2"
"Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-08T16:45
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экономика
газпром
северный поток — 2
германия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора."Газпром" не стал комментировать РИА Новости эту информацию."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Глава госкорпорации Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что входящий в ЕС трубопровод обязан либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, газпром, северный поток — 2, германия
16:45 08.09.2021 (обновлено: 00:10 09.09.2021)
 
СМИ назвали дату запуска "Северного потока — 2"

Блумберг: поставки газа по "Северному потоку — 2" начнутся 1 октября

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Газпром" намерен начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2" с 1 октября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 17:58
На Украине захотели взять "Северный поток — 2" под контроль
"Газпром" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе.
Глава госкорпорации Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что входящий в ЕС трубопровод обязан либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
 
ЭкономикаГазпромСеверный поток — 2Германия
 
 
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