https://ria.ru/20210908/potentsial-1749219214.html

Решетников оценил потенциал восстановления российской экономики

Решетников оценил потенциал восстановления российской экономики - РИА Новости, 08.09.2021

Решетников оценил потенциал восстановления российской экономики

Экономика России чувствует себя уверенно, помимо этого, Минэкономразвития видит, что потенциал восстановления еще не исчерпан, есть резерв роста в отраслях,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:52

2021-09-08T16:52

2021-09-08T16:52

экономика

москва

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Экономика России чувствует себя уверенно, помимо этого, Минэкономразвития видит, что потенциал восстановления еще не исчерпан, есть резерв роста в отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.В среду в ходе пленарной сессии Московского финансового форума глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что глобальный кризис в связи с COVID ещё не завершился, хотя некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП."Экономика страны чувствует себя уверенно. По итогам второго квартала ВВП России полностью восстановился: в среднем за второй квартал 2021 года – плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле – плюс 0,4%", - сказал Решетников.Он также указал на то, улучшение ситуации на рынке труда также говорит о том, что экономика оправилась от ковидных ограничений. "В отраслевом разрезе мы наблюдаем устойчивую позитивную динамику - выпуск ключевых производств, за исключением добычи полезных ископаемых, превышает допандемические уровни. Компании стали снова, и даже более активно, чем до ковида, вкладывать в своё развитие, расширяют мощности. Восстанавливаются инвестиции в отраслях, которые в 2020 году существенно пострадали от последствий коронавируса, – гостиницы, общественное питание, торговля", - добавил министр.Наряду с крупными государственными вложениями он обратил внимание и на восстановление внебюджетных инвестиций. "То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяет мощности - красноречиво говорит о том, что экономика "выздоровела". По нашей оценке, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан – есть резерв роста в таких отраслях, которые еще не достигли допандемического уровня (добыча полезных ископаемых, пассажироперевозки, сфера потребительских услуг)", - подчеркнул глава Минэкономразвития.По его словам, дополнительную поддержку росту экономике в целом и потребительскому спросу - в частности – окажут августовская выплата на школьников и сентябрьская выплата пенсионерам и военнослужащим. "В результате анализа более позитивных, чем мы ранее оценивали, трендов, повышена оценка (роста - ред.) ВВП на текущий год до 4,2% (в июне ожидали 3,8%, в апреле 2,9%)", - напомнил он.

https://ria.ru/20210908/krizis-1749147792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия