https://ria.ru/20210908/polsha-1749152166.html

В Польше предупредили о пробуждении "демонов истории"

В Польше предупредили о пробуждении "демонов истории" - РИА Новости, 08.09.2021

В Польше предупредили о пробуждении "демонов истории"

Странам восточного фланга НАТО и ЕС нужно готовиться к предстоящим геополитическим вызовам, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:23

2021-09-08T12:23

2021-09-08T17:39

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витольд ващиковский

матеуш моравецкий

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Странам восточного фланга НАТО и ЕС нужно готовиться к предстоящим геополитическим вызовам, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для эстонского издания Postimees.По его мнению, Варшава и государства Прибалтики отвечают за безопасность всего Евро-Атлантического региона и в современных условиях особенно важно защищать как географические границы, так и цифровой суверенитет стран.Моравецкий подчеркнул необходимость сохранять бдительность, поскольку "независимость никому не дана навсегда".Ранее экс-глава МИД Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия "представляет" для Европы. Дипломат раскритиковал некоторых коллег из ЕС, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности. Политик выразил опасения по поводу военных учений "Запад — 2021", которые, по его словам, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.

https://ria.ru/20210907/sanktsii-1749000889.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/polsha-1748929394.html

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в мире, латвия, эстония, мид польши, нато, витольд ващиковский, матеуш моравецкий, россия