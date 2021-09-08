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В Польше предупредили о пробуждении "демонов истории"
В Польше предупредили о пробуждении "демонов истории" - РИА Новости, 08.09.2021
В Польше предупредили о пробуждении "демонов истории"
Странам восточного фланга НАТО и ЕС нужно готовиться к предстоящим геополитическим вызовам, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:23
2021-09-08T17:39
в мире
латвия
эстония
мид польши
нато
витольд ващиковский
матеуш моравецкий
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Странам восточного фланга НАТО и ЕС нужно готовиться к предстоящим геополитическим вызовам, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для эстонского издания Postimees.По его мнению, Варшава и государства Прибалтики отвечают за безопасность всего Евро-Атлантического региона и в современных условиях особенно важно защищать как географические границы, так и цифровой суверенитет стран.Моравецкий подчеркнул необходимость сохранять бдительность, поскольку "независимость никому не дана навсегда".Ранее экс-глава МИД Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия "представляет" для Европы. Дипломат раскритиковал некоторых коллег из ЕС, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности. Политик выразил опасения по поводу военных учений "Запад — 2021", которые, по его словам, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.
https://ria.ru/20210907/sanktsii-1749000889.html
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в мире, латвия, эстония, мид польши, нато, витольд ващиковский, матеуш моравецкий, россия
12:23 08.09.2021 (обновлено: 17:39 08.09.2021)
 
В Польше предупредили о пробуждении "демонов истории"

Премьер Польши Моравецкий предупредил НАТО и ЕС о пробуждении "демонов истории"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецки в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Странам восточного фланга НАТО и ЕС нужно готовиться к предстоящим геополитическим вызовам, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для эстонского издания Postimees.
По его мнению, Варшава и государства Прибалтики отвечают за безопасность всего Евро-Атлантического региона и в современных условиях особенно важно защищать как географические границы, так и цифровой суверенитет стран.
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Моравецкий подчеркнул необходимость сохранять бдительность, поскольку "независимость никому не дана навсегда".

"Демоны истории могут проснуться на наших глазах. Следовательно, мы должны им противостоять каждый день. Геополитика — игра на большой шахматной доске, в которой Польша, Эстония, Литва и Латвия на протяжении веков сражались с Россией, и поэтому мы можем смотреть на несколько шагов вперед. Сегодня наш общий долг — защитить все трансатлантическое сообщество от попытки сдерживания, которая угрожает нам с востока", — говорится в публикации.

Ранее экс-глава МИД Витольд Ващиковский заявил в беседе с порталом wPolityce о "смертельной" угрозе, которую Россия "представляет" для Европы. Дипломат раскритиковал некоторых коллег из ЕС, которые, по его мнению, не уделяют должного внимания вопросам безопасности. Политик выразил опасения по поводу военных учений "Запад — 2021", которые, по его словам, подразумевают отработку сценария по отражению нападения Польши.
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В миреЛатвияЭстонияМИД ПольшиНАТОВитольд ВащиковскийМатеуш МоравецкийРоссия
 
 
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