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Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ
Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2021
Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ
Сильный взрыв произошел на военном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменная в центральной Польше, сообщает телеканал Polsat. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:45
2021-09-08T11:45
2021-09-08T11:45
в мире
польша
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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Сильный взрыв произошел на военном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменная в центральной Польше, сообщает телеканал Polsat."На оружейном заводе Mesko сдетонировали взрывчатые вещества. При взрыве погибла 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел, когда сотрудница завода упаковывала взрывчатые вещества.Mesko является производителем боеприпасов и ракет, а также производит комплектующие для крупнейших оружейных компаний мира. На заводе в Скаржиско-Каменной производятся в том числе ПЗРК Grom и Piorun.
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польша
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в мире, польша
Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ
Polsat: взрыв произошел на оружейном заводе Mesko в Польше, погибла женщина