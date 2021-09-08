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Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ

Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2021

Взрыв произошел на оружейном заводе в Польше, сообщили СМИ

Сильный взрыв произошел на военном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменная в центральной Польше, сообщает телеканал Polsat. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:45

2021-09-08T11:45

2021-09-08T11:45

в мире

польша

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ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Сильный взрыв произошел на военном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменная в центральной Польше, сообщает телеканал Polsat."На оружейном заводе Mesko сдетонировали взрывчатые вещества. При взрыве погибла 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел, когда сотрудница завода упаковывала взрывчатые вещества.Mesko является производителем боеприпасов и ракет, а также производит комплектующие для крупнейших оружейных компаний мира. На заводе в Скаржиско-Каменной производятся в том числе ПЗРК Grom и Piorun.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747396382.html

https://ria.ru/20210711/vzryv-1740770676.html

польша

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2021

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в мире, польша