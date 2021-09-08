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Названо лучшее время для покупки гаджетов
Названо лучшее время для покупки гаджетов - РИА Новости, 08.09.2021
Названо лучшее время для покупки гаджетов
Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T02:15
2021-09-08T02:15
общество
технологии
гаджеты
эльдар муртазин
смартфоны
ноутбуки
покупка
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В начале месяца завершается период подготовки студентов и школьников к учебе, все необходимые покупки к этому времени обычно уже сделаны, в том числе приобретены нужные для занятий гаджеты. Но рассчитывать после 1 сентября на такие же выгодные предложения в магазинах, как после 1 января или 8 марта, не следует, считает Муртазин.Эксперт рассказал, от чего зависят "даты" в "календаре" скидок на смартфоны и ноутбуки. По его словам, цены на новые и старые модели этих устройств снижаются в разное время."С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причем разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — объяснил Муртазин.В октябре или ноябре можно ожидать некоторого снижения цен и на старые модели смартфонов, после выхода на рынок новых моделей, отметил он.Однако самые подходящие периоды для покупки смартфона — конец декабря, февраль и середина марта, уверен эксперт."Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Это основные скидки, которые можно получить", — сказал Муртазин.
https://ria.ru/20210727/prodlenie-1743019035.html
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общество, технологии, гаджеты, эльдар муртазин, смартфоны, ноутбуки, покупка, россия, mobile research group
02:15 08.09.2021
 
Названо лучшее время для покупки гаджетов

Аналитик Муртазин: смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом

© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В начале месяца завершается период подготовки студентов и школьников к учебе, все необходимые покупки к этому времени обычно уже сделаны, в том числе приобретены нужные для занятий гаджеты. Но рассчитывать после 1 сентября на такие же выгодные предложения в магазинах, как после 1 января или 8 марта, не следует, считает Муртазин.
"В сентябре, после периода back to school, скидок как таковых нет, они маленькие", — отметил он.
Эксперт рассказал, от чего зависят "даты" в "календаре" скидок на смартфоны и ноутбуки. По его словам, цены на новые и старые модели этих устройств снижаются в разное время.
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"С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причем разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — объяснил Муртазин.
В октябре или ноябре можно ожидать некоторого снижения цен и на старые модели смартфонов, после выхода на рынок новых моделей, отметил он.
Однако самые подходящие периоды для покупки смартфона — конец декабря, февраль и середина марта, уверен эксперт.
"Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Это основные скидки, которые можно получить", — сказал Муртазин.
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ОбществоТехнологииГаджетыЭльдар МуртазинСмартфоныНоутбукиПокупкаРоссияMobile Research Group
 
 
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