https://ria.ru/20210908/pokupka-1749091614.html
Названо лучшее время для покупки гаджетов
Названо лучшее время для покупки гаджетов - РИА Новости, 08.09.2021
Названо лучшее время для покупки гаджетов
Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T02:15
2021-09-08T02:15
2021-09-08T02:15
общество
технологии
гаджеты
эльдар муртазин
смартфоны
ноутбуки
покупка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_0:57:3008:1749_1920x0_80_0_0_40995d3675c1af4e1398b2c549aea57f.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В начале месяца завершается период подготовки студентов и школьников к учебе, все необходимые покупки к этому времени обычно уже сделаны, в том числе приобретены нужные для занятий гаджеты. Но рассчитывать после 1 сентября на такие же выгодные предложения в магазинах, как после 1 января или 8 марта, не следует, считает Муртазин.Эксперт рассказал, от чего зависят "даты" в "календаре" скидок на смартфоны и ноутбуки. По его словам, цены на новые и старые модели этих устройств снижаются в разное время."С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причем разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — объяснил Муртазин.В октябре или ноябре можно ожидать некоторого снижения цен и на старые модели смартфонов, после выхода на рынок новых моделей, отметил он.Однако самые подходящие периоды для покупки смартфона — конец декабря, февраль и середина марта, уверен эксперт."Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Это основные скидки, которые можно получить", — сказал Муртазин.
https://ria.ru/20210727/prodlenie-1743019035.html
https://ria.ru/20210713/sekrety-1741011645.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_ec60fbda8b3a8595bf5d4503615f846c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, гаджеты, эльдар муртазин, смартфоны, ноутбуки, покупка, россия, mobile research group
Названо лучшее время для покупки гаджетов
Аналитик Муртазин: смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik
ведущий аналитик агентства Mobile Research Group
Эльдар Муртазин.
В начале месяца завершается период подготовки студентов и школьников к учебе, все необходимые покупки к этому времени обычно уже сделаны, в том числе приобретены нужные для занятий гаджеты. Но рассчитывать после 1 сентября на такие же выгодные предложения в магазинах, как после 1 января или 8 марта, не следует, считает Муртазин
.
"В сентябре, после периода back to school, скидок как таковых нет, они маленькие", — отметил он.
Эксперт рассказал, от чего зависят "даты" в "календаре" скидок на смартфоны и ноутбуки. По его словам, цены на новые и старые модели этих устройств снижаются в разное время.
"С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причем разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — объяснил Муртазин.
В октябре или ноябре можно ожидать некоторого снижения цен и на старые модели смартфонов, после выхода на рынок новых моделей, отметил он.
Однако самые подходящие периоды для покупки смартфона — конец декабря, февраль и середина марта, уверен эксперт.
"Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Это основные скидки, которые можно получить", — сказал Муртазин.