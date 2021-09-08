https://ria.ru/20210908/pokupka-1749091614.html

Названо лучшее время для покупки гаджетов

Названо лучшее время для покупки гаджетов - РИА Новости, 08.09.2021

Названо лучшее время для покупки гаджетов

Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T02:15

2021-09-08T02:15

2021-09-08T02:15

общество

технологии

гаджеты

эльдар муртазин

смартфоны

ноутбуки

покупка

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стоит ли в сентябре ждать скидок на смартфоны и ноутбуки, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В начале месяца завершается период подготовки студентов и школьников к учебе, все необходимые покупки к этому времени обычно уже сделаны, в том числе приобретены нужные для занятий гаджеты. Но рассчитывать после 1 сентября на такие же выгодные предложения в магазинах, как после 1 января или 8 марта, не следует, считает Муртазин.Эксперт рассказал, от чего зависят "даты" в "календаре" скидок на смартфоны и ноутбуки. По его словам, цены на новые и старые модели этих устройств снижаются в разное время."С ноутбуками ситуация следующая: старые модели, то есть прошлого сезона, нужно покупать до Нового года, причем разницы особой нет — в сентябре, октябре, ноябре. Если говорить про новые модели, то на них скидки начнутся в апреле-мае", — объяснил Муртазин.В октябре или ноябре можно ожидать некоторого снижения цен и на старые модели смартфонов, после выхода на рынок новых моделей, отметил он.Однако самые подходящие периоды для покупки смартфона — конец декабря, февраль и середина марта, уверен эксперт."Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Это основные скидки, которые можно получить", — сказал Муртазин.

https://ria.ru/20210727/prodlenie-1743019035.html

https://ria.ru/20210713/sekrety-1741011645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, гаджеты, эльдар муртазин, смартфоны, ноутбуки, покупка, россия, mobile research group