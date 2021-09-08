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Под завалами на месте взрыва в Ногинске ищут двоих взрослых и ребенка
Под завалами на месте взрыва в Ногинске ищут двоих взрослых и ребенка - РИА Новости, 08.09.2021
Под завалами на месте взрыва в Ногинске ищут двоих взрослых и ребенка
Под завалами жилого дома в Ногинске могут оставаться двое взрослых и ребенок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:26
2021-09-08T20:59
происшествия
ногинск
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Под завалами жилого дома в Ногинске могут оставаться двое взрослых и ребенок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По состоянию на 18:30 мск, в списках пропавших без вести остаются три человека", — сказал собеседник агентства.Около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел взрыв газовоздушной смеси. Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии в здании произошла утечка бытового газа. Повреждены 24 квартиры, обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.По данным СК, два человека погибли. Еще 17 пострадали, из них госпитализировали шестерых, в том числе двоих детей. Из здания эвакуировали более 170 человек.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске, работа может продолжиться до утра
2021-09-08T19:26
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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске: кадры ЧП и разбор завалов
Утром 8 сентября в жилом доме подмосковного Ногинска взорвался газ. Обрушились несущие конструкции трех этажей. Ударная волна повредила окна дома напротив. Из здания эвакуировали более 170 человек. По последним данным, пострадали 17 человек, из-под завалов извлекли тела двух погибших. Несколько человек все еще не выходят на связь, они числятся пропавшими без вести. СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
происшествия, ногинск, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме в ногинске
19:26 08.09.2021 (обновлено: 20:59 08.09.2021)
 
Под завалами на месте взрыва в Ногинске ищут двоих взрослых и ребенка

В списках пропавших без вести при взрыве газа в Ногинске остаются двое взрослых и ребенок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Под завалами жилого дома в Ногинске могут оставаться двое взрослых и ребенок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По состоянию на 18:30 мск, в списках пропавших без вести остаются три человека", — сказал собеседник агентства.
Около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел взрыв газовоздушной смеси. Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии в здании произошла утечка бытового газа. Повреждены 24 квартиры, обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.
По данным СК, два человека погибли. Еще 17 пострадали, из них госпитализировали шестерых, в том числе двоих детей. Из здания эвакуировали более 170 человек.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
 
ПроисшествияНогинскСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
 
 
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