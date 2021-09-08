Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето в Москве

"В выходные хорошая погода, без существенных осадков. Я думаю, что вообще днем будет довольно солнечно. Дневная температура в субботу – около 20 градусов, в воскресенье – до плюс 22 градусов. То есть температура будет выше климатической нормы градуса на 3-4", - рассказала Позднякова.