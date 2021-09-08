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Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето в Москве
Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето в Москве - РИА Новости, 08.09.2021
Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето в Москве
Бабье лето продлится недолго – после 14 сентября похолодает, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:07
2021-09-08T12:07
2021-09-08T12:14
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бабье лето продлится недолго – после 14 сентября похолодает, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.Она отметила, что эпизод бабьего лета продлится недолго – после 14 сентября температура воздуха понизится градусов на 5.
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общество, москва, погода, россия
12:07 08.09.2021 (обновлено: 12:14 08.09.2021)
Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето в Москве
Синоптик "Метеобюро" Позднякова: бабье лето продлится до 14 сентября