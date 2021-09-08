https://ria.ru/20210908/pogibshiy-1749260510.html

В Ногинске из-под завалов достали тело третьего погибшего

В Ногинске из-под завалов достали тело третьего погибшего - РИА Новости, 08.09.2021

В Ногинске из-под завалов достали тело третьего погибшего

В Ногинске из-под завалов жилого дома, где утром взорвался газ, достали тело третьего погибшего, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:48

2021-09-08T21:48

2021-09-08T22:44

происшествия

ногинск

россия

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ногинске из-под завалов жилого дома, где утром взорвался газ, достали тело третьего погибшего, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, скорее всего, труп находился среди обломков на первом этаже."Предположительно, это девочка-подросток", — уточнили РИА Новости в экстренных службах.Около семи вечера в списках пропавших без вести оставались три человека — два взрослых и ребенок. Ранее из-под завалов извлекли два тела.Разбор обрушившихся конструкций продолжается; он может продлиться до утра четверга.Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. В результате пострадали 17 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии, в здании произошла утечка бытового газа. Повреждены 24 квартиры, обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.В Ногинске объявили трехдневный траур.

ногинск

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Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске, работа может продолжиться до утра 2021-09-08T21:48 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, ногинск, россия, взрыв газа в жилом доме в ногинске