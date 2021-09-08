В Ногинске из-под завалов достали тело третьего погибшего

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ногинске из-под завалов жилого дома, где утром взорвался газ, достали тело третьего погибшего, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, скорее всего, труп находился среди обломков на первом этаже."Предположительно, это девочка-подросток", — уточнили РИА Новости в экстренных службах.Около семи вечера в списках пропавших без вести оставались три человека — два взрослых и ребенок. Ранее из-под завалов извлекли два тела.Разбор обрушившихся конструкций продолжается; он может продлиться до утра четверга.Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. В результате пострадали 17 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии, в здании произошла утечка бытового газа. Повреждены 24 квартиры, обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.В Ногинске объявили трехдневный траур.
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске
Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в Ногинске, работа может продолжиться до утра
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ногинске из-под завалов жилого дома, где утром взорвался газ, достали тело третьего погибшего, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, скорее всего, труп находился среди обломков на первом этаже.
"Предположительно, это девочка-подросток", — уточнили РИА Новости в экстренных службах.
Около семи вечера в списках пропавших без вести оставались три человека — два взрослых и ребенок. Ранее из-под завалов извлекли два тела.
Разбор обрушившихся конструкций продолжается; он может продлиться до утра четверга.
Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня. В результате пострадали 17 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.
Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии, в здании произошла утечка бытового газа. Повреждены 24 квартиры, обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Телефон горячей линии +7 495 542 21 41.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
По словам очевидцев, спасательные службы и скорые приехали на место очень быстро. Автомобилисты отгоняли машины от дома, чтобы пожарные могли вытянуть лестницу и помочь спуститься жителям верхних этажей.
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