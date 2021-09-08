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Липецкая область
https://ria.ru/20210908/podderzhka-1749227249.html
Липецкая область увеличит поддержку культурной сферы
Липецкая область увеличит поддержку культурной сферы - РИА Новости, 08.09.2021
Липецкая область увеличит поддержку культурной сферы
Власти Липецкой области в 2022 году на 35% увеличат финансирование региональных мероприятий в рамках нацпроекта "Культура"; в 2021 году на эти цели было... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:28
2021-09-08T17:28
липецкая область
общество
усманский район
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2022 году на 35% увеличат финансирование региональных мероприятий в рамках нацпроекта "Культура"; в 2021 году на эти цели было выделено 226 миллионов рублей, в том числе более 156 миллионов рублей – из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.В текущем году на эти средства, в частности, строится Дом культуры на 200 зрительских мест в селе Ратчино Добровского района. Стоимость контракта - 30,5 миллионов рублей. Зрительный зал там будет оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов. Внутренний дизайн ДК разработан в соответствии с современными требованиями, предусмотрены все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.В 2020 году аналогичные дома культуры были сданы в селах Хмелинец Задонского района и Дубовое Чаплыгинского района, отремонтированы четыре дома культуры в селах Задонского и Усманского районов, построен Центр культурного развития в селе Боринское Липецкого района.По словам главы региона, увеличение целевых денежных средств в 2022 году позволит построить, отремонтировать и модернизировать больше библиотек, детских музыкальных и художественных школ, построить новые дома культуры.Он добавил, что до конца 2021 года и в 2022 году ремонтно-реконструкционные работы, общая стоимость которых составит 128 миллионов рублей, будут проведены в Липецком государственном театре кукол. В последующие два года планируется реконструкция городского дворца молодежи, на эти цели планируется направить более одного миллиарда рублей, из них 500 миллионов поступит из федерального бюджета.Продолжится оказание господдержки лучшим сельским учреждений культуры. Кроме того, запланировано выделение грантов на реализацию творческих проектов, направленных на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов.
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общество, усманский район, задонский район, игорь артамонов
17:28 08.09.2021
 

Липецкая область увеличит поддержку культурной сферы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области в 2022 году на 35% увеличат финансирование региональных мероприятий в рамках нацпроекта "Культура"; в 2021 году на эти цели было выделено 226 миллионов рублей, в том числе более 156 миллионов рублей – из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В текущем году на эти средства, в частности, строится Дом культуры на 200 зрительских мест в селе Ратчино Добровского района. Стоимость контракта - 30,5 миллионов рублей. Зрительный зал там будет оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов. Внутренний дизайн ДК разработан в соответствии с современными требованиями, предусмотрены все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.
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В Липецкой области начала работу "Школа фермера"
В 2020 году аналогичные дома культуры были сданы в селах Хмелинец Задонского района и Дубовое Чаплыгинского района, отремонтированы четыре дома культуры в селах Задонского и Усманского районов, построен Центр культурного развития в селе Боринское Липецкого района.
По словам главы региона, увеличение целевых денежных средств в 2022 году позволит построить, отремонтировать и модернизировать больше библиотек, детских музыкальных и художественных школ, построить новые дома культуры.
"Уже сейчас мы запланировали в 2022 году построить в селах региона два новых Дома культуры и отремонтировать шесть центров досуга. Сделать для людей жизнь на селе комфортной – это одно из наших приоритетных направлений работы сегодня", - сказал Артамонов.
Он добавил, что до конца 2021 года и в 2022 году ремонтно-реконструкционные работы, общая стоимость которых составит 128 миллионов рублей, будут проведены в Липецком государственном театре кукол. В последующие два года планируется реконструкция городского дворца молодежи, на эти цели планируется направить более одного миллиарда рублей, из них 500 миллионов поступит из федерального бюджета.
Продолжится оказание господдержки лучшим сельским учреждений культуры. Кроме того, запланировано выделение грантов на реализацию творческих проектов, направленных на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов.
 
Липецкая областьОбществоУсманский районЗадонский районИгорь Артамонов
 
 
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