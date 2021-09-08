https://ria.ru/20210908/podderzhka-1749178292.html
Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии
Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии - РИА Новости, 08.09.2021
Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии
Минфин РФ не исключает предоставление финансовой поддержки Белоруссии в случае необходимости, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:47
2021-09-08T13:47
2021-09-08T14:19
белоруссия
антон силуанов
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
московский финансовый форум
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Минфин РФ не исключает предоставление финансовой поддержки Белоруссии в случае необходимости, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы обсуждаются поддержки. Но сейчас самая главная задача наша направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик. Сегодня это самое главное на повестке дня", - сказал он на брифинге в рамках Московского финансового форума."Но я не исключаю, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", - добавил Силуанов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20210908/krizis-1749147792.html
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белоруссия, антон силуанов, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), московский финансовый форум
13:47 08.09.2021 (обновлено: 14:19 08.09.2021)
Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии
Министр финансов Силуанов не исключил предоставления финансовой поддержки Белоруссии