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В Польше не исключили поставок газа из России после 2022 года
В Польше не исключили поставок газа из России после 2022 года - РИА Новости, 08.09.2021
В Польше не исключили поставок газа из России после 2022 года
Польская нефтегазовая компания PGNIG не исключает поставок газа из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:39
2021-09-08T16:39
2021-09-08T16:39
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КАРПАЧ (Польша), 8 сен – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNIG не исключает поставок газа из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году, заявил РИА Новости председатель правления PGNIG Павел Маевский.Польша в настоящее время покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году и польские власти неоднократно заявляли, что не будут его продлевать."Нашей стратегической целью является то, чтобы быть независимыми от поставок с одного направления. Закончится Ямальский контракт - и мы не заключаем очередного долговременного контракта, который мог бы его заменить", - сказал Маевский."В то же время мы не исключаем в случае выгодных условий каких-то текущих поставок газа, если будет такая экономическая необходимость", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/gaz-1749197771.html
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экономика, в мире, польша, газпром, pgnig, россия
В Польше не исключили поставок газа из России после 2022 года
В PGNIG не исключили поставок газа из России после окончания контракта в 2022 году