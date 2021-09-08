12:37 08.09.2021 (обновлено: 13:03 08.09.2021)
Песков оценил возможность переговоров с новыми афганскими властями
Пресс-секретарь президента Песков: Москва не планирует переговоры с афганскими властями
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва пока не планирует каких-либо переговоров с новыми афганскими властями, Россия будет очень внимательно следить за всеми шагами, которые сделают в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты через наше посольство осуществляются в Кабуле. Это контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком формате планируется вести переговоры с талибами (движение "Талибан"*).
Песков подчеркнул, что сейчас Россия, как и подавляющее число стран, будет следить за всеми шагами, которые сделает новое правительство Афганистана. "Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка", - добавил он.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация