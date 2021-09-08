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В России слабее всего развита переработка стекла и батареек, заявили в РЭО
В России слабее всего развита переработка стекла и батареек, заявили в РЭО - РИА Новости, 08.09.2021
В России слабее всего развита переработка стекла и батареек, заявили в РЭО
Менее 1% батареек и всего 13,2% от произведенного стекла перерабатывается в России, сообщил РИА Новости глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:41
2021-09-08T11:45
экономика
денис буцаев
российский экологический оператор
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Менее 1% батареек и всего 13,2% от произведенного стекла перерабатывается в России, сообщил РИА Новости глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью на Восточном экономическом форуме."Стекло и резина, также проблема с батарейками. Из 20 тысяч тонн батареек перерабатывается только 1,5 тонны, а мощности есть для переработки всего пяти тысяч. По стеклу у нас мощностей на 450 тысяч тонн, а нужно 1,5 миллиона тонн, при этом на переработку отправляется 198 тысяч тонн стекла. По резине потребность в 300 тысячах тонн мощностей, сейчас перерабатывается от 150 до 200 тысяч тонн", - сказал Буцаев.Он отметил, что все перечисленные товары поддаются переработке и довольно экологичны. Однако отсутствие мощностей нивелирует преимущества производства товаров и упаковки из этих материалов. Решить эту проблему должны экотехнопарки, которые должны быть созданы в каждом из федеральных округов. В экотехнопарках будут расположены предприятия по переработке продукции, добавил он.Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой - стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
https://ria.ru/20210907/otkhody-1749010173.html
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экономика, денис буцаев, российский экологический оператор, россия
11:41 08.09.2021 (обновлено: 11:45 08.09.2021)
 
В России слабее всего развита переработка стекла и батареек, заявили в РЭО

Глава РЭО Денис Буцаев: в России перерабатывается менее 1% батареек и всего 13,2% стекла

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Менее 1% батареек и всего 13,2% от произведенного стекла перерабатывается в России, сообщил РИА Новости глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью на Восточном экономическом форуме.
"Стекло и резина, также проблема с батарейками. Из 20 тысяч тонн батареек перерабатывается только 1,5 тонны, а мощности есть для переработки всего пяти тысяч. По стеклу у нас мощностей на 450 тысяч тонн, а нужно 1,5 миллиона тонн, при этом на переработку отправляется 198 тысяч тонн стекла. По резине потребность в 300 тысячах тонн мощностей, сейчас перерабатывается от 150 до 200 тысяч тонн", - сказал Буцаев.
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Он отметил, что все перечисленные товары поддаются переработке и довольно экологичны. Однако отсутствие мощностей нивелирует преимущества производства товаров и упаковки из этих материалов. Решить эту проблему должны экотехнопарки, которые должны быть созданы в каждом из федеральных округов. В экотехнопарках будут расположены предприятия по переработке продукции, добавил он.
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.
Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой - стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
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