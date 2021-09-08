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В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии
В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии - РИА Новости, 08.09.2021
В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии
Наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:32
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общество
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).В ведомстве привели в качестве примера случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать.В этой связи россиянам советуют заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и при необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.В ПФР также обратили внимание, что у граждан, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.
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общество, пенсионный фонд рф, россия
01:32 08.09.2021
 
В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии

ПФР: ошибки в документах могут стать причиной некорректного начисления пенсии

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
В ведомстве привели в качестве примера случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать.

"Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)", — уточнили в ПФР.

В этой связи россиянам советуют заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и при необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.
"Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно", — указано в сообщении.
В ПФР также обратили внимание, что у граждан, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.
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