https://ria.ru/20210908/pensiya-1749095487.html

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии - РИА Новости, 08.09.2021

В ПФР объяснили ошибки при начислении пенсии

Наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T01:32

2021-09-08T01:32

2021-09-08T01:32

общество

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россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Наличие ошибок в документах может стать причиной некорректного начисления пенсии, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).В ведомстве привели в качестве примера случаи, когда в трудовой книжке была неправильно указана должность или отсутствовала печать.В этой связи россиянам советуют заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и при необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.В ПФР также обратили внимание, что у граждан, которые перешли на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210904/pensii-1748655149.html

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2021

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общество, пенсионный фонд рф, россия