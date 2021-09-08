https://ria.ru/20210908/parlamentarii-1749157844.html

Парламентарии Кузбасса рассмотрели ряд социально ориентированных законов

Парламентарии Кузбасса рассмотрели ряд социально ориентированных законов - РИА Новости, 08.09.2021

Парламентарии Кузбасса рассмотрели ряд социально ориентированных законов

Парламент Кемеровской области – Кузбасса рассмотрел ряд важных социально ориентированных законопроектов в рамках состоявшегося в среду заседания, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:34

2021-09-08T12:34

2021-09-08T12:34

кемеровская область

парламент кузбасса

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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Парламент Кемеровской области – Кузбасса рассмотрел ряд важных социально ориентированных законопроектов в рамках состоявшегося в среду заседания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы законодательного органа.По его словам, в первом чтении был рассмотрен проект регионального закона, вносящего поправки в Устав Кемеровской области – Кузбасса.Кроме того, парламентарии единогласно приняли в первом чтении законопроект "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования". Также планируется исключить норму, согласно которой займы для строительства или покупки жилья предоставляются в зависимости от места жительства.Во втором чтении был принят закон о приравнивание мер поддержки обладателей знака "Житель осажденного Севастополя" к лицам со знаком "Жителю блокадного Ленинграда".Помимо этого, парламентарии приняли региональный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности". Изменения были вызваны тем, что 1 сентября 2021 года вступил в силу федеральный закон о "гаражной амнистии". Согласно ему на власти Кузбасса возлагаются отдельные полномочия в сфере земельных отношений. В частности, теперь областные власти будут утверждать порядок определения платы за использование земель для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Помимо этого, в полномочия правительства Кемеровской области теперь входит определение категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель для возведения гаражей, и многое другое.

https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748461415.html

кемеровская область

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кемеровская область, парламент кузбасса