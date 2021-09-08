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Парламентарии Кузбасса рассмотрели ряд социально ориентированных законов
Парламентарии Кузбасса рассмотрели ряд социально ориентированных законов - РИА Новости, 08.09.2021
Парламентарии Кузбасса рассмотрели ряд социально ориентированных законов
Парламент Кемеровской области – Кузбасса рассмотрел ряд важных социально ориентированных законопроектов в рамках состоявшегося в среду заседания, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:34
2021-09-08T12:34
2021-09-08T12:34
кемеровская область
парламент кузбасса
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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Парламент Кемеровской области – Кузбасса рассмотрел ряд важных социально ориентированных законопроектов в рамках состоявшегося в среду заседания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы законодательного органа.По его словам, в первом чтении был рассмотрен проект регионального закона, вносящего поправки в Устав Кемеровской области – Кузбасса.Кроме того, парламентарии единогласно приняли в первом чтении законопроект "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования". Также планируется исключить норму, согласно которой займы для строительства или покупки жилья предоставляются в зависимости от места жительства.Во втором чтении был принят закон о приравнивание мер поддержки обладателей знака "Житель осажденного Севастополя" к лицам со знаком "Жителю блокадного Ленинграда".Помимо этого, парламентарии приняли региональный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности". Изменения были вызваны тем, что 1 сентября 2021 года вступил в силу федеральный закон о "гаражной амнистии". Согласно ему на власти Кузбасса возлагаются отдельные полномочия в сфере земельных отношений. В частности, теперь областные власти будут утверждать порядок определения платы за использование земель для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Помимо этого, в полномочия правительства Кемеровской области теперь входит определение категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель для возведения гаражей, и многое другое.
https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748461415.html
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кемеровская область, парламент кузбасса
КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости.
Парламент Кемеровской области
– Кузбасса рассмотрел ряд важных социально ориентированных законопроектов в рамках состоявшегося в среду заседания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы законодательного органа.
По его словам, в первом чтении был рассмотрен проект регионального закона, вносящего поправки в Устав Кемеровской области – Кузбасса.
"Такой закон необходимо принять, чтобы исключить дублирования полномочий. Проект позволит освободить органы государственной власти Кузбасса от обязанности возмещения убытков, причиненных малочисленным народам в результате ущерба их исконной среде обитания хозяйственной деятельностью организаций или физлицами, поскольку согласно аналогичному федерального закону такое полномочие есть у правительство России", – процитировали в пресс-службе министра культуры и национальной политики Кузбасса Марину Евса.
Кроме того, парламентарии единогласно приняли в первом чтении законопроект "О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования". Также планируется исключить норму, согласно которой займы для строительства или покупки жилья предоставляются в зависимости от места жительства.
Во втором чтении был принят закон о приравнивание мер поддержки обладателей знака "Житель осажденного Севастополя" к лицам со знаком "Жителю блокадного Ленинграда
".
Помимо этого, парламентарии приняли региональный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности". Изменения были вызваны тем, что 1 сентября 2021 года вступил в силу федеральный закон о "гаражной амнистии". Согласно ему на власти Кузбасса возлагаются отдельные полномочия в сфере земельных отношений. В частности, теперь областные власти будут утверждать порядок определения платы за использование земель для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Помимо этого, в полномочия правительства Кемеровской области теперь входит определение категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель для возведения гаражей, и многое другое.
"Рассмотренные сегодня законопроекты как никогда актуальны и отвечают вызовам времени. Предложенные и принятые изменения в законы, в первую очередь, направлены на соблюдение прав людей и улучшения их жизни. Ряд законов направлен на социальную защиту, другие же позволят повысить эффективность органов власти. Новые законы способствуют развитию нашего родного края", – отметил председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров, слова которого привела пресс-служба.