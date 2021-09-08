https://ria.ru/20210908/pamfilova-1749183693.html

Памфилова разъяснила ситуацию с отзывом члена избиркома

Памфилова разъяснила ситуацию с отзывом члена избиркома - РИА Новости, 08.09.2021

Памфилова разъяснила ситуацию с отзывом члена избиркома

ЦИК в ходе кампании не может воспользоваться правом отзыва члена избиркома субъекта, но после выборов реакция будет своевременной и четкой, заявила председатель РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:16

2021-09-08T14:16

2021-09-08T14:16

политика

санкт-петербург

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК в ходе кампании не может воспользоваться правом отзыва члена избиркома субъекта, но после выборов реакция будет своевременной и четкой, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя обращение кандидатов в заксобрание Санкт-Петербурга об отстранении председателя городской комиссии."К ЦИК обратились кандидаты в заксобрание Петербурга с просьбой, даже с требованием об отстранении от должности председателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Натальи Чечиной в связи с рядом скандальных ситуаций, допущенных в период избирательной кампании", - пояснила Памфилова на заседании ЦИК в среду.Памфилова добавила, что проблемы с избиркомом Петербурга "начались задолго до прихода Чечиной".ЦИК, по ее словам, внимательно следит за тем, как идут выборы, и действует в рамках своих компетенций."Мы предпринимаем все, что можем, в рамках тех законов, которые существуют, и в рамках принципов взаимоотношений, у нас нет вертикали управления в отношении избирательных комиссий, у нас все построено на принципах федеративного государства. Именно в рамках этих компетенций мы и действуем", - пояснила председатель ЦИК.В соответствии с законом у ЦИК есть право отозвать члена избирательной комиссии субъекта, назначенного по предложению ЦИК. В комиссии Санкт-Петербурга это председатель Наталья Чечина и секретарь Марина Жданова."Однако в данный момент этим правом, которое у нас появилось совсем недавно, это была наша инициатива, я благодарю президента, что он поддержал, и именно поэтому появилась эта дополнительная мера воздействия, но сейчас мы не можем ей воспользоваться. Это право, можно сказать, заморожено на время проведения избирательной кампании. Представление о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии не может быть внесено в период избирательной кампании, в которой участвует избирательная комиссия субъекта РФ", - добавила она.Памфилова напомнила, что сейчас разгар избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, кроме того, в Петербурге проходят выборы в заксобрание.Она отметила, что ЦИК старается предупреждать и уже предупредил не одно нарушение, которое планировалось на выборах в Санкт-Петербурге, пресекает."Наша задача держать на контроле ситуацию, чтобы там все прошло достойно. А по окончании мы, наверное, все-таки по совокупности всех аспектов, воспользуемся не только этим правом, которое у нас есть, но и более широкими правами в отношении избирательной комиссии субъекта РФ, если на то будут серьезные основания. Реакция будет своевременной и четкой в соответствии с законодательством", - резюмировала Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210907/zyuganov-1749033660.html

https://ria.ru/20210906/pamfilova-1748933632.html

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html

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политика, санкт-петербург, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия