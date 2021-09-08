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Посол Афганистана в Душанбе заявил о вмешательстве Пакистана в дела страны

Посол Афганистана в Душанбе заявил о вмешательстве Пакистана в дела страны - РИА Новости, 08.09.2021

Посол Афганистана в Душанбе заявил о вмешательстве Пакистана в дела страны

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар обратил внимание, что "сейчас война в моей стране не идет только между афганцами, активно вмешивается... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:38

2021-09-08T13:38

2021-09-08T15:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

пакистан

афганистан

талибан

ахмад масуд

амрулла салех

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ДУШАНБЕ, 8 сен - РИА Новости. Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар обратил внимание, что "сейчас война в моей стране не идет только между афганцами, активно вмешивается Пакистан, организовавший атаку на Панджшер".В Панджшере, по словам посла, находятся "все лидеры сопротивления во главе с Амруллой Салехом и Ахмадом Масудом", там они "руководят боевыми действиями".Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

пакистан

афганистан

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в мире, пакистан, афганистан, талибан, ахмад масуд, амрулла салех