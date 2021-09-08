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В "Слуге народа" опровергли слухи об отставке премьер-министра Шмыгаля
В "Слуге народа" опровергли слухи об отставке премьер-министра Шмыгаля - РИА Новости, 08.09.2021
В "Слуге народа" опровергли слухи об отставке премьер-министра Шмыгаля
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия исключил возможность отставки премьера Дениса Шмыгаля: это фейк,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:21
2021-09-08T11:39
политика
украина
верховная рада украины
кабинет министров украины
партия "слуга народа"
давид арахамия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия исключил возможность отставки премьера Дениса Шмыгаля: это фейк, полного изменения состава правительства не планируется.Ранее один из депутатов партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что отставка всего правительства Украины, а не просто отдельных министров, планируется на октябрь."Возможно, у господина Дунды есть какие-то другие источники. У меня такой информации нет. По премьеру – это точно фейк, каждый день вам говорю одно и то же, полного изменения (состава кабмина - ред.) не будет", - сказал Арахамия в комментарии журналистам в среду в Раде.Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.Помимо ротаций в правительстве периодически говорят о желании сместить с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала о возможной отставке спикера якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на должность спикера первого вице-спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Сам Разумков заявил, что не хочет уходить в отставку, но, если парламент инициирует процедуру, вопрос вынесут на рассмотрение депутатов.
https://ria.ru/20210713/avakov-1741126309.html
https://ria.ru/20210827/otstavka-1747582233.html
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политика, украина, верховная рада украины, кабинет министров украины, партия "слуга народа", давид арахамия, денис шмыгаль
11:21 08.09.2021 (обновлено: 11:39 08.09.2021)
 
В "Слуге народа" опровергли слухи об отставке премьер-министра Шмыгаля

Глава фракции "Слуга народа" в Раде: отставки всего кабмина не будет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия исключил возможность отставки премьера Дениса Шмыгаля: это фейк, полного изменения состава правительства не планируется.
Ранее один из депутатов партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что отставка всего правительства Украины, а не просто отдельных министров, планируется на октябрь.
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"Возможно, у господина Дунды есть какие-то другие источники. У меня такой информации нет. По премьеру – это точно фейк, каждый день вам говорю одно и то же, полного изменения (состава кабмина - ред.) не будет", - сказал Арахамия в комментарии журналистам в среду в Раде.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Помимо ротаций в правительстве периодически говорят о желании сместить с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала о возможной отставке спикера якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на должность спикера первого вице-спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Сам Разумков заявил, что не хочет уходить в отставку, но, если парламент инициирует процедуру, вопрос вынесут на рассмотрение депутатов.
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ПолитикаУкраинаВерховная Рада УкраиныКабинет министров УкраиныПартия "Слуга народа"Давид АрахамияДенис Шмыгаль
 
 
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