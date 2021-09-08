https://ria.ru/20210908/otstavka-1749134951.html

В "Слуге народа" опровергли слухи об отставке премьер-министра Шмыгаля

В "Слуге народа" опровергли слухи об отставке премьер-министра Шмыгаля - РИА Новости, 08.09.2021

В "Слуге народа" опровергли слухи об отставке премьер-министра Шмыгаля

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия исключил возможность отставки премьера Дениса Шмыгаля: это фейк,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:21

2021-09-08T11:21

2021-09-08T11:39

политика

украина

верховная рада украины

кабинет министров украины

партия "слуга народа"

давид арахамия

денис шмыгаль

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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия исключил возможность отставки премьера Дениса Шмыгаля: это фейк, полного изменения состава правительства не планируется.Ранее один из депутатов партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что отставка всего правительства Украины, а не просто отдельных министров, планируется на октябрь."Возможно, у господина Дунды есть какие-то другие источники. У меня такой информации нет. По премьеру – это точно фейк, каждый день вам говорю одно и то же, полного изменения (состава кабмина - ред.) не будет", - сказал Арахамия в комментарии журналистам в среду в Раде.Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что отставки в кабмине планируются уже в сентябре. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.Помимо ротаций в правительстве периодически говорят о желании сместить с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала о возможной отставке спикера якобы из-за личного конфликта с Зеленским. Также сообщалось о возможном назначении на должность спикера первого вице-спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Сам Разумков заявил, что не хочет уходить в отставку, но, если парламент инициирует процедуру, вопрос вынесут на рассмотрение депутатов.

https://ria.ru/20210713/avakov-1741126309.html

https://ria.ru/20210827/otstavka-1747582233.html

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политика, украина, верховная рада украины, кабинет министров украины, партия "слуга народа", давид арахамия, денис шмыгаль