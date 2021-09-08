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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210908/onlayn-torgovlya-1749169329.html
В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем
В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем - РИА Новости, 08.09.2021
В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем
Покупки посредством онлайн-платформ, принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:15
2021-09-08T13:15
россия-китай: главное
технологии
уссурийск
владивосток
китай
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Покупки посредством онлайн-платформ, принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у жителей российского берега Амура, сообщает REGNUM.В сообщении говорится, что центром электронной торговли с российской страной становится город Хэйхэ, расположенный напротив Благовещенска, на противоположном берегу Амура. В китайском городе находится парк международной онлайн-торговли, который с помощью инноваций обеспечивает высокую эффективность торговой логистики.Объем электронной торговли в первой половине нынешнего года оборот составил 640 миллионов юаней (порядка 100 миллионов долларов).В сообщении отмечается, что популярность набирает не только покупка товаров, но и услуг. К их числу относятся, например, телемедицина и дистанционное образование. Так, пациенты из городов Уссурийск и Находка, находящихся по соседству Владивостоком, массово интересовались традиционной китайской медициной.
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технологии, уссурийск, владивосток, китай
13:15 08.09.2021
 

В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем

© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Покупки посредством онлайн-платформ, принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у жителей российского берега Амура, сообщает REGNUM.
В сообщении говорится, что центром электронной торговли с российской страной становится город Хэйхэ, расположенный напротив Благовещенска, на противоположном берегу Амура. В китайском городе находится парк международной онлайн-торговли, который с помощью инноваций обеспечивает высокую эффективность торговой логистики.
Объем электронной торговли в первой половине нынешнего года оборот составил 640 миллионов юаней (порядка 100 миллионов долларов).
В сообщении отмечается, что популярность набирает не только покупка товаров, но и услуг. К их числу относятся, например, телемедицина и дистанционное образование. Так, пациенты из городов Уссурийск и Находка, находящихся по соседству Владивостоком, массово интересовались традиционной китайской медициной.
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8 июля, 17:50Россия-Китай: Главное
Китай намерен продвигать традиционную медицину среди населения
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииУссурийскВладивостокКитай
 
 
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