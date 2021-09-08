https://ria.ru/20210908/onlayn-torgovlya-1749169329.html

В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем

В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем - РИА Новости, 08.09.2021

В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем

Покупки посредством онлайн-платформ, принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:15

2021-09-08T13:15

2021-09-08T13:15

россия-китай: главное

технологии

уссурийск

владивосток

китай

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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Покупки посредством онлайн-платформ, принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у жителей российского берега Амура, сообщает REGNUM.В сообщении говорится, что центром электронной торговли с российской страной становится город Хэйхэ, расположенный напротив Благовещенска, на противоположном берегу Амура. В китайском городе находится парк международной онлайн-торговли, который с помощью инноваций обеспечивает высокую эффективность торговой логистики.Объем электронной торговли в первой половине нынешнего года оборот составил 640 миллионов юаней (порядка 100 миллионов долларов).В сообщении отмечается, что популярность набирает не только покупка товаров, но и услуг. К их числу относятся, например, телемедицина и дистанционное образование. Так, пациенты из городов Уссурийск и Находка, находящихся по соседству Владивостоком, массово интересовались традиционной китайской медициной.

https://ria.ru/20210708/meditsina-1740485593.html

уссурийск

владивосток

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, уссурийск, владивосток, китай