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В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем
В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем - РИА Новости, 08.09.2021
В Приамурье набирает обороты приграничная онлайн-торговля с Китаем
Покупки посредством онлайн-платформ, принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:15
2021-09-08T13:15
2021-09-08T13:15
россия-китай: главное
технологии
уссурийск
владивосток
китай
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Покупки посредством онлайн-платформ, принадлежащих экспериментальной зоне свободной торговли китайской провинции Хэйлунцзян, приобретают широкую популярность у жителей российского берега Амура, сообщает REGNUM.В сообщении говорится, что центром электронной торговли с российской страной становится город Хэйхэ, расположенный напротив Благовещенска, на противоположном берегу Амура. В китайском городе находится парк международной онлайн-торговли, который с помощью инноваций обеспечивает высокую эффективность торговой логистики.Объем электронной торговли в первой половине нынешнего года оборот составил 640 миллионов юаней (порядка 100 миллионов долларов).В сообщении отмечается, что популярность набирает не только покупка товаров, но и услуг. К их числу относятся, например, телемедицина и дистанционное образование. Так, пациенты из городов Уссурийск и Находка, находящихся по соседству Владивостоком, массово интересовались традиционной китайской медициной.
https://ria.ru/20210708/meditsina-1740485593.html
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