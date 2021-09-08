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Собянин оценил безопасность системы онлайн-голосования

Собянин оценил безопасность системы онлайн-голосования - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин оценил безопасность системы онлайн-голосования

Специалисты постоянно отбивают атаки на систему электронного голосования, но она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:44

2021-09-08T21:44

2021-09-08T21:44

технологии

москва

сергей собянин

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Специалисты постоянно отбивают атаки на систему электронного голосования, но она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы апробировали электронное голосование в предыдущих выборах в городскую думу. Желающих ее обрушить и хакнуть, как говорят специалисты, больше чем достаточно. Мы постоянно отбиваем атаки на систему, но предыдущие выборы показали, что она устойчива ко всем попыткам проникновения. Она защищена с точки зрения и тайны голосования, и контроля жестче, чем обычная система голосования. Я считаю, что за этим будущее", - сказал Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".

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2021

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технологии, москва, сергей собянин, выборы в государственную думу, россия