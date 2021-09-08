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На Ставрополье заменили окна во всех школах и детсадах

На Ставрополье заменили окна во всех школах и детсадах - РИА Новости, 08.09.2021

На Ставрополье заменили окна во всех школах и детсадах

Власти Ставрополья завершили замену оконных блоков на новые в 86 школах, детсадах и организациях дополнительного образования, замена старых блоков на... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:21

2021-09-08T15:21

2021-09-08T15:21

ставропольский край

общество

ставропольский край

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СТАВРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Власти Ставрополья завершили замену оконных блоков на новые в 86 школах, детсадах и организациях дополнительного образования, замена старых блоков на современные позволяет бюджетным учреждениям региона ежегодно экономить на отоплении до 5% за счет уменьшения теплопотерь, сообщил РИА Новости и.о. министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин.Он пояснил, что замена старых окон на новые проводится в регионе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи".Всего с 2014 года - начала реализации инициативы губернатора края, 1,5 тысяч учреждений образования смогли обновить окна и сэкономить на отоплении за счет уменьшения теплопотерь.

https://ria.ru/20210907/radiatory-1749064403.html

ставропольский край

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2021

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общество, ставропольский край