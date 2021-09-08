Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
https://ria.ru/20210908/okna-1749199663.html
На Ставрополье заменили окна во всех школах и детсадах
На Ставрополье заменили окна во всех школах и детсадах - РИА Новости, 08.09.2021
На Ставрополье заменили окна во всех школах и детсадах
Власти Ставрополья завершили замену оконных блоков на новые в 86 школах, детсадах и организациях дополнительного образования, замена старых блоков на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:21
2021-09-08T15:21
ставропольский край
общество
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590807215_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_9e5ab9086ef7eed5953d5c0f49023a6c.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Власти Ставрополья завершили замену оконных блоков на новые в 86 школах, детсадах и организациях дополнительного образования, замена старых блоков на современные позволяет бюджетным учреждениям региона ежегодно экономить на отоплении до 5% за счет уменьшения теплопотерь, сообщил РИА Новости и.о. министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин.Он пояснил, что замена старых окон на новые проводится в регионе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи".Всего с 2014 года - начала реализации инициативы губернатора края, 1,5 тысяч учреждений образования смогли обновить окна и сэкономить на отоплении за счет уменьшения теплопотерь.
https://ria.ru/20210907/radiatory-1749064403.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590807215_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_54579712ee5350698723fdd7019ec5f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ставропольский край
15:21 08.09.2021
 

На Ставрополье заменили окна во всех школах и детсадах

© РИА Новости / Анастисия ГнединскаяВид из окна
Вид из окна - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Анастисия Гнединская
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Власти Ставрополья завершили замену оконных блоков на новые в 86 школах, детсадах и организациях дополнительного образования, замена старых блоков на современные позволяет бюджетным учреждениям региона ежегодно экономить на отоплении до 5% за счет уменьшения теплопотерь, сообщил РИА Новости и.о. министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин.
Он пояснил, что замена старых окон на новые проводится в регионе в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи".
"Только в этом году современные, пластиковые окна установлены в 86 образовательных организациях. Среди них 51 детский сад, 24 школы и 11 учреждений допобразования. На эти цели из краевого бюджета направлено более 69 млн рублей. Все работы завершены к началу нового учебного года, - сказал Макаркин.
Всего с 2014 года - начала реализации инициативы губернатора края, 1,5 тысяч учреждений образования смогли обновить окна и сэкономить на отоплении за счет уменьшения теплопотерь.
Рабочие на производстве Невинномысского радиаторного завода - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 18:02Ставропольский край
Ставрополье вдвое увеличит выпуск алюминиевых радиаторов
 
Ставропольский крайОбществоСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
Лента новостейМолния