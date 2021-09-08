https://ria.ru/20210908/obschestvo-1749173573.html

На развитие спорта в Ростове-на-Дону выделили около 1,5 миллиарда рублей

На развитие спорта в Ростове-на-Дону выделили около 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.09.2021

На развитие спорта в Ростове-на-Дону выделили около 1,5 миллиарда рублей

Порядка 1,5 миллиарда рублей выделено из бюджета Ростова-на-Дону на развитие спортивной инфраструктуры города в 2021 году, сообщил глава администрации... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:38

2021-09-08T13:38

2021-09-08T13:38

ростовская область

общество

токио

ростов-на-дону

никита нагорный

влада чигирёва

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен – РИА Новости. Порядка 1,5 миллиарда рублей выделено из бюджета Ростова-на-Дону на развитие спортивной инфраструктуры города в 2021 году, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко."В Год спорта мы продолжаем масштабную модернизацию наших спортивных объектов. Всего на финансирование отрасли в этом году из бюджета города выделены рекордные 1,5 миллиарда рублей", - написал он в Instagram по итогам посещения нескольких спортивных школ региона, в которых воспитывались будущие олимпийские чемпионы.Так, в детско-юношеской спортивной школе №10 обучались один мастер спорта международного класса, 134 мастера спорта, 214 кандидатов в мастера спорта. Среди них – Влада Чигирева, завоевавшая золотую медаль в групповой программе по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио."Во время встречи договорились о внутреннем ремонте действующего бассейна и зала для занятий боксом. Более того, в этом году начнем проектирование двух новых бассейнов. В одном их них спортсмены смогут заниматься синхронным плаванием, а второй будет оборудован для прыжков в воду", - написал Логвиненко.В спортивной школе №13 до конца текущего года будет оборудован модульный спортивный зал, что даст возможность юным спортсменам тренироваться не только в теплое время года, но и зимой. На эти цели из областного и местного бюджетов выделено 93 миллиона рублей.На базе школы олимпийского резерва №2, где воспитывался победитель Олимпиады в Токио Никита Нагорный, а также восемь заслуженных мастеров спорта и 16 мастеров спорта международного класса, в 2022 году будет построен летний гимнастический зал, а само здание ждет косметический ремонт и благоустройство прилегающей территории.Спортивная инфраструктура Ростова-на-Дону включает 29 учреждений, в которых занимаются более 28 тысяч человек. Всего в различных спортивных секциях в городе занимается более 165 тысяч детей и подростков, что составляет более 80% от общего числа жителей города в возрасте до 18 лет.

https://ria.ru/20210906/rostov-1748906030.html

токио

ростов-на-дону

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общество, токио, ростов-на-дону, никита нагорный, влада чигирёва, алексей логвиненко