Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории"
16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная началу Всероссийского форума "Сквозные образовательные траектории".
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Участники:
- руководитель по работе с регионами Обрсоюза, эксперт Национального союза педагогов Наталья ШАДРИНА;
- профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;
- заместитель директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Алексей БЛАГИНИН;
- заслуженный артист России, режиссер Михаил БОГДАСАРОВ;
- учитель обществознания и права, абсолютный победитель конкурса "Учитель года" Алихан ДИНАЕВ;
- педагог-психолог, руководитель психологической службы Обрсоюза Наталья МАХНО.
16 сентября Обрсоюз запускает бесплатное обучение учителей школ по дистанционной образовательной программе. Более 10000 педагогов при помощи чат-бота будут обучаться личной эффективности на протяжении пяти недель под руководством ведущих экспертов в сфере образования.
Как достигать целей устойчивого развития образования в своем регионе? Как эффективно презентовать свои достижения, проекты или школу? Как управлять эмоциями, чтобы получать удовольствие от работы? Как перестать быть заложником бумажной работы и найти время для решения важных задач? Как организовать учебный процесс, чтобы привлечь внимание учащихся и повысить качество образования?
Обучение бесплатное. Подробности и регистрация на сайте
Участники:
- руководитель по работе с регионами Обрсоюза, эксперт Национального союза педагогов Наталья ШАДРИНА;
- профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;
- заместитель директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Алексей БЛАГИНИН;
- заслуженный артист России, режиссер Михаил БОГДАСАРОВ;
- учитель обществознания и права, абсолютный победитель конкурса "Учитель года" Алихан ДИНАЕВ;
- педагог-психолог, руководитель психологической службы Обрсоюза Наталья МАХНО.
16 сентября Обрсоюз запускает бесплатное обучение учителей школ по дистанционной образовательной программе. Более 10000 педагогов при помощи чат-бота будут обучаться личной эффективности на протяжении пяти недель под руководством ведущих экспертов в сфере образования.
Как достигать целей устойчивого развития образования в своем регионе? Как эффективно презентовать свои достижения, проекты или школу? Как управлять эмоциями, чтобы получать удовольствие от работы? Как перестать быть заложником бумажной работы и найти время для решения важных задач? Как организовать учебный процесс, чтобы привлечь внимание учащихся и повысить качество образования?
Обучение бесплатное. Подробности и регистрация на сайте