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Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории"
Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории" - РИА Новости, 08.09.2021
Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории"
16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная началу Всероссийского форума "Сквозные образовательные траектории".
2021-09-08T15:59
2021-09-08T15:59
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель по работе с регионами Обрсоюза, эксперт Национального союза педагогов Наталья ШАДРИНА;- профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;- заместитель директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Алексей БЛАГИНИН;- заслуженный артист России, режиссер Михаил БОГДАСАРОВ;- учитель обществознания и права, абсолютный победитель конкурса "Учитель года" Алихан ДИНАЕВ;- педагог-психолог, руководитель психологической службы Обрсоюза Наталья МАХНО.16 сентября Обрсоюз запускает бесплатное обучение учителей школ по дистанционной образовательной программе. Более 10000 педагогов при помощи чат-бота будут обучаться личной эффективности на протяжении пяти недель под руководством ведущих экспертов в сфере образования.Как достигать целей устойчивого развития образования в своем регионе? Как эффективно презентовать свои достижения, проекты или школу? Как управлять эмоциями, чтобы получать удовольствие от работы? Как перестать быть заложником бумажной работы и найти время для решения важных задач? Как организовать учебный процесс, чтобы привлечь внимание учащихся и повысить качество образования?Обучение бесплатное. Подробности и регистрация на сайте
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:59 08.09.2021
 

Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории"

Читать ria.ru в
16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная началу Всероссийского форума "Сквозные образовательные траектории".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель по работе с регионами Обрсоюза, эксперт Национального союза педагогов Наталья ШАДРИНА;
- профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина АБАНКИНА;
- заместитель директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Алексей БЛАГИНИН;
- заслуженный артист России, режиссер Михаил БОГДАСАРОВ;
- учитель обществознания и права, абсолютный победитель конкурса "Учитель года" Алихан ДИНАЕВ;
- педагог-психолог, руководитель психологической службы Обрсоюза Наталья МАХНО.

16 сентября Обрсоюз запускает бесплатное обучение учителей школ по дистанционной образовательной программе. Более 10000 педагогов при помощи чат-бота будут обучаться личной эффективности на протяжении пяти недель под руководством ведущих экспертов в сфере образования.
Как достигать целей устойчивого развития образования в своем регионе? Как эффективно презентовать свои достижения, проекты или школу? Как управлять эмоциями, чтобы получать удовольствие от работы? Как перестать быть заложником бумажной работы и найти время для решения важных задач? Как организовать учебный процесс, чтобы привлечь внимание учащихся и повысить качество образования?

Обучение бесплатное. Подробности и регистрация на сайте
 
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