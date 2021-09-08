https://ria.ru/20210908/obrazovanie-1749206942.html

Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории"

Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории" - РИА Новости, 08.09.2021

Онлайн-конференция о форуме "Сквозные образовательные траектории"

16 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная началу Всероссийского форума "Сквозные образовательные траектории".

2021-09-08T15:59

2021-09-08T15:59

2021-09-08T15:59

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы