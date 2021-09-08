Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/obrazovanie-1749114719.html
Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи
Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи - РИА Новости, 08.09.2021
Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам первого этапа приемной кампании в колледжи России в 2021 году.
2021-09-08T09:36
2021-09-08T09:36
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1749114719.jpg?1631082983
Задать вопросУчастники:- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;- председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия ПУТИЛОВСКАЯ;- проректор Российского университета транспорта Алексей ОВЧИННИКОВ;- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;- директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей ДРЕНИН;- проректор по учебной работе и непрерывному образованию Донского государственного технического университета Светлана ПОНОМАРЕВА;- директор Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ Галина МАКЕЕВА;- заместитель директора по учебной работе Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ Анна АНЦИБОР.Завершился первый этап приемной кампании на бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования России.Каковы основные тенденции и новые тренды приемной кампании? Насколько она отличается от предыдущей? Какие самые популярные направления и профессии у абитуриентов? Каков самый высокий балл и конкурс на место по итогам бюджетного приема? Как пандемия отразилась на числе поступающих в колледжи и техникумы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
09:36 08.09.2021
 

Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи

Читать ria.ru в
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам первого этапа приемной кампании в колледжи России в 2021 году.
Задать вопрос

Участники:
- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;
- председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия ПУТИЛОВСКАЯ;
- проректор Российского университета транспорта Алексей ОВЧИННИКОВ;
- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;
- директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей ДРЕНИН;
- проректор по учебной работе и непрерывному образованию Донского государственного технического университета Светлана ПОНОМАРЕВА;
- директор Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ Галина МАКЕЕВА;
- заместитель директора по учебной работе Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ Анна АНЦИБОР.

Завершился первый этап приемной кампании на бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования России.
Каковы основные тенденции и новые тренды приемной кампании? Насколько она отличается от предыдущей? Какие самые популярные направления и профессии у абитуриентов? Каков самый высокий балл и конкурс на место по итогам бюджетного приема? Как пандемия отразилась на числе поступающих в колледжи и техникумы?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
Лента новостейМолния