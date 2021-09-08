Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи
15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам первого этапа приемной кампании в колледжи России в 2021 году.
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Участники:
- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;
- председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия ПУТИЛОВСКАЯ;
- проректор Российского университета транспорта Алексей ОВЧИННИКОВ;
- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;
- директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей ДРЕНИН;
- проректор по учебной работе и непрерывному образованию Донского государственного технического университета Светлана ПОНОМАРЕВА;
- директор Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ Галина МАКЕЕВА;
- заместитель директора по учебной работе Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ Анна АНЦИБОР.
Завершился первый этап приемной кампании на бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования России.
Каковы основные тенденции и новые тренды приемной кампании? Насколько она отличается от предыдущей? Какие самые популярные направления и профессии у абитуриентов? Каков самый высокий балл и конкурс на место по итогам бюджетного приема? Как пандемия отразилась на числе поступающих в колледжи и техникумы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;
- председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия ПУТИЛОВСКАЯ;
- проректор Российского университета транспорта Алексей ОВЧИННИКОВ;
- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;
- директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей ДРЕНИН;
- проректор по учебной работе и непрерывному образованию Донского государственного технического университета Светлана ПОНОМАРЕВА;
- директор Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ Галина МАКЕЕВА;
- заместитель директора по учебной работе Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ Анна АНЦИБОР.
Завершился первый этап приемной кампании на бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования России.
Каковы основные тенденции и новые тренды приемной кампании? Насколько она отличается от предыдущей? Какие самые популярные направления и профессии у абитуриентов? Каков самый высокий балл и конкурс на место по итогам бюджетного приема? Как пандемия отразилась на числе поступающих в колледжи и техникумы?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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