https://ria.ru/20210908/obrazovanie-1749114719.html

Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи

Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи - РИА Новости, 08.09.2021

Онлайн-конференция по итогам первого этапа приема в колледжи

15 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам первого этапа приемной кампании в колледжи России в 2021 году.

2021-09-08T09:36

2021-09-08T09:36

2021-09-08T09:36

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Задать вопросУчастники:- директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор НЕУМЫВАКИН;- председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия ПУТИЛОВСКАЯ;- проректор Российского университета транспорта Алексей ОВЧИННИКОВ;- начальник Департамента профессионального образования Томской области Юрий КАЛИНЮК;- директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексей ДРЕНИН;- проректор по учебной работе и непрерывному образованию Донского государственного технического университета Светлана ПОНОМАРЕВА;- директор Института среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского МГПУ Галина МАКЕЕВА;- заместитель директора по учебной работе Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ Анна АНЦИБОР.Завершился первый этап приемной кампании на бюджетные места в учреждения среднего профессионального образования России.Каковы основные тенденции и новые тренды приемной кампании? Насколько она отличается от предыдущей? Какие самые популярные направления и профессии у абитуриентов? Каков самый высокий балл и конкурс на место по итогам бюджетного приема? Как пандемия отразилась на числе поступающих в колледжи и техникумы?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы