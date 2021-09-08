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В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году

В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году - РИА Новости, 08.09.2021

В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году

Строительство 17 социальных объектов ведется в Ярославской области, в том числе в рамках нацпроектов, в этом году будут достроены 10 соцобъектов, сообщает... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:52

2021-09-08T17:52

2021-09-08T17:53

ярославская область

общество

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Строительство 17 социальных объектов ведется в Ярославской области, в том числе в рамках нацпроектов, в этом году будут достроены 10 соцобъектов, сообщает правительство региона."В Ярославской области возводятся 17 соцобъектов, 10 из которых будут достроены в 2021 году. Работа ведется, в том числе, в рамках национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.По данным областного правительства, на сегодня введены в эксплуатацию детские сады в Кузнечихе и Пошехонье, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Рыбинске, ФОК в Красных Ткачах и школа в Ярославле. Строятся две школы – в Ярославле и селе Вощажниково, детская поликлиника, хирургический корпус онкобольницы, волейбольный центр, спальный корпус для ветеранов войны и труда в Некрасовском районе, детский центр творчества в Гаврилов-Яме. Завершается строительство четырех дошкольных учреждений и реконструкция стадиона в Рыбинске."На эти цели в 2021 году предусмотрено 3,2 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда рублей – федеральные средства. Таким образом, с 2016 года сумма средств, которые вкладывались в строительство соцобъектов, увеличилась почти в шесть раз", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210827/fap-1747558529.html

ярославль

рыбинск

ярославская область

гаврилов-ям

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общество, ярославль, рыбинск, ярославская область, гаврилов-ям