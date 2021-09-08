Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210908/obekty-1749232430.html
В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году
В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году - РИА Новости, 08.09.2021
В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году
Строительство 17 социальных объектов ведется в Ярославской области, в том числе в рамках нацпроектов, в этом году будут достроены 10 соцобъектов, сообщает... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:52
2021-09-08T17:53
ярославская область
общество
ярославль
рыбинск
ярославская область
гаврилов-ям
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596788205_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_d0e8b3f1b8db3121c2baf3aba75b6f6b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Строительство 17 социальных объектов ведется в Ярославской области, в том числе в рамках нацпроектов, в этом году будут достроены 10 соцобъектов, сообщает правительство региона."В Ярославской области возводятся 17 соцобъектов, 10 из которых будут достроены в 2021 году. Работа ведется, в том числе, в рамках национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.По данным областного правительства, на сегодня введены в эксплуатацию детские сады в Кузнечихе и Пошехонье, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Рыбинске, ФОК в Красных Ткачах и школа в Ярославле. Строятся две школы – в Ярославле и селе Вощажниково, детская поликлиника, хирургический корпус онкобольницы, волейбольный центр, спальный корпус для ветеранов войны и труда в Некрасовском районе, детский центр творчества в Гаврилов-Яме. Завершается строительство четырех дошкольных учреждений и реконструкция стадиона в Рыбинске."На эти цели в 2021 году предусмотрено 3,2 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда рублей – федеральные средства. Таким образом, с 2016 года сумма средств, которые вкладывались в строительство соцобъектов, увеличилась почти в шесть раз", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210827/fap-1747558529.html
ярославль
рыбинск
ярославская область
гаврилов-ям
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596788205_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ff8f11479b3374feab93d56ad889a805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ярославль, рыбинск, ярославская область, гаврилов-ям
17:52 08.09.2021 (обновлено: 17:53 08.09.2021)
 
В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году

В Ярославской области построят десять социальных объектов в 2021 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Строительство 17 социальных объектов ведется в Ярославской области, в том числе в рамках нацпроектов, в этом году будут достроены 10 соцобъектов, сообщает правительство региона.
"В Ярославской области возводятся 17 соцобъектов, 10 из которых будут достроены в 2021 году. Работа ведется, в том числе, в рамках национальных проектов "Демография" и "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, на сегодня введены в эксплуатацию детские сады в Кузнечихе и Пошехонье, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Рыбинске, ФОК в Красных Ткачах и школа в Ярославле. Строятся две школы – в Ярославле и селе Вощажниково, детская поликлиника, хирургический корпус онкобольницы, волейбольный центр, спальный корпус для ветеранов войны и труда в Некрасовском районе, детский центр творчества в Гаврилов-Яме. Завершается строительство четырех дошкольных учреждений и реконструкция стадиона в Рыбинске.
"На эти цели в 2021 году предусмотрено 3,2 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда рублей – федеральные средства. Таким образом, с 2016 года сумма средств, которые вкладывались в строительство соцобъектов, увеличилась почти в шесть раз", - говорится в сообщении.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 16:54Ярославская область
В Ярославской области построят восемь ФАПов
 
Ярославская областьОбществоЯрославльРыбинскЯрославская областьГаврилов-Ям
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
Лента новостейМолния