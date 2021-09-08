https://ria.ru/20210908/norkin-1749230136.html

Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы

Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы - РИА Новости, 08.09.2021

Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы

Телеведущий Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия по поводу своей второй свадьбы. Он написал об этом в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:44

2021-09-08T17:44

2021-09-08T17:44

шоубиз

свадьба

андрей норкин

знаменитости

юлия норкина

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия по поводу своей второй свадьбы. Он написал об этом в Instagram.На кадрах запечатлен торжественный салют в честь бракосочетания.Некоторые подписчики в предыдущих публикациях высказали недовольство повторным браком Норкина. По их мнению, со смерти первой жены – журналистки Юлии Норкиной – прошло не так много времени."Как-то быстренько невеста подоспела…", "Вот и объяснение всем таким тревожным последним дням Юлии", "Еле-еле дождались года после смерти жены!" – писали пользователи под фотографией с молодоженами.О новой избраннице Норкина известно не так много: ее зовут Ирина, ей 60 лет. Дочь Андрея очень тепло отозвалась о свежеиспеченной мачехе.

https://ria.ru/20210903/norkin-1748588355.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, андрей норкин, знаменитости, юлия норкина