https://ria.ru/20210908/norkin-1749230136.html
Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы
Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы - РИА Новости, 08.09.2021
Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы
Телеведущий Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия по поводу своей второй свадьбы. Он написал об этом в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:44
2021-09-08T17:44
2021-09-08T17:44
шоубиз
свадьба
андрей норкин
знаменитости
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия по поводу своей второй свадьбы. Он написал об этом в Instagram.На кадрах запечатлен торжественный салют в честь бракосочетания.Некоторые подписчики в предыдущих публикациях высказали недовольство повторным браком Норкина. По их мнению, со смерти первой жены – журналистки Юлии Норкиной – прошло не так много времени."Как-то быстренько невеста подоспела…", "Вот и объяснение всем таким тревожным последним дням Юлии", "Еле-еле дождались года после смерти жены!" – писали пользователи под фотографией с молодоженами.О новой избраннице Норкина известно не так много: ее зовут Ирина, ей 60 лет. Дочь Андрея очень тепло отозвалась о свежеиспеченной мачехе.
https://ria.ru/20210903/norkin-1748588355.html
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свадьба, андрей норкин, знаменитости, юлия норкина