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Шоубиз
https://ria.ru/20210908/norkin-1749230136.html
Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы
Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы - РИА Новости, 08.09.2021
Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы
Телеведущий Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия по поводу своей второй свадьбы. Он написал об этом в Instagram. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:44
2021-09-08T17:44
шоубиз
свадьба
андрей норкин
знаменитости
юлия норкина
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия по поводу своей второй свадьбы. Он написал об этом в Instagram.На кадрах запечатлен торжественный салют в честь бракосочетания.Некоторые подписчики в предыдущих публикациях высказали недовольство повторным браком Норкина. По их мнению, со смерти первой жены – журналистки Юлии Норкиной – прошло не так много времени."Как-то быстренько невеста подоспела…", "Вот и объяснение всем таким тревожным последним дням Юлии", "Еле-еле дождались года после смерти жены!" – писали пользователи под фотографией с молодоженами.О новой избраннице Норкина известно не так много: ее зовут Ирина, ей 60 лет. Дочь Андрея очень тепло отозвалась о свежеиспеченной мачехе.
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свадьба, андрей норкин, знаменитости, юлия норкина
17:44 08.09.2021
 

Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия из-за второй свадьбы

© РИА Новости / Валерий ЛевитинАндрей Норкин
Андрей Норкин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Телеведущий Андрей Норкин поблагодарил хейтеров за проклятия по поводу своей второй свадьбы. Он написал об этом в Instagram.
На кадрах запечатлен торжественный салют в честь бракосочетания.

"Спасибо всем за поздравления! За проклятия – тоже спасибо. Это – апофеоз нашего праздника! Пусть каждому из вас, вне зависимости от того, что вы написали, станет чуточку ярче, теплее и радостнее!", – оптимистично написал телеведущий.

Некоторые подписчики в предыдущих публикациях высказали недовольство повторным браком Норкина. По их мнению, со смерти первой жены – журналистки Юлии Норкиной – прошло не так много времени.
"Как-то быстренько невеста подоспела…", "Вот и объяснение всем таким тревожным последним дням Юлии", "Еле-еле дождались года после смерти жены!" – писали пользователи под фотографией с молодоженами.
О новой избраннице Норкина известно не так много: ее зовут Ирина, ей 60 лет. Дочь Андрея очень тепло отозвалась о свежеиспеченной мачехе.
Телеведущий Андрей Норкин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 18:20Шоубиз
Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз
 
ШоубизСвадьбаАндрей НоркинЗнаменитостиЮлия Норкина
 
 
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