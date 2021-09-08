https://ria.ru/20210908/noginsk-1749204800.html

В Ногинске под завалами могут оставаться еще два человека

В Ногинске под завалами могут оставаться еще два человека - РИА Новости, 08.09.2021

В Ногинске под завалами могут оставаться еще два человека

Еще два человека могут находиться под завалами конструкций жилого дома в подмосковном Ногинске после взрыва бытового газа, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:47

2021-09-08T15:47

2021-09-08T15:52

происшествия

ногинск

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еще два человека могут находиться под завалами конструкций жилого дома в подмосковном Ногинске после взрыва бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, под завалами дома могут находиться еще два человека", - сказал собеседник агентства.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.

https://rsport.ria.ru/20210908/noginsk-1749199406.html

ногинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске