https://ria.ru/20210908/noginsk-1749204800.html
В Ногинске под завалами могут оставаться еще два человека
В Ногинске под завалами могут оставаться еще два человека - РИА Новости, 08.09.2021
В Ногинске под завалами могут оставаться еще два человека
Еще два человека могут находиться под завалами конструкций жилого дома в подмосковном Ногинске после взрыва бытового газа, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:47
2021-09-08T15:47
2021-09-08T15:52
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еще два человека могут находиться под завалами конструкций жилого дома в подмосковном Ногинске после взрыва бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, под завалами дома могут находиться еще два человека", - сказал собеседник агентства.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.
https://rsport.ria.ru/20210908/noginsk-1749199406.html
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске
15:47 08.09.2021 (обновлено: 15:52 08.09.2021)
В Ногинске под завалами могут оставаться еще два человека
В Ногинске под завалами после взрыва газа могут оставаться еще два человека