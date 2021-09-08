https://ria.ru/20210908/noginsk-1749185507.html

Источник: при ЧП в Ногинске погиб инструктор Центра подготовки космонавтов

Источник: при ЧП в Ногинске погиб инструктор Центра подготовки космонавтов - РИА Новости, 08.09.2021

Источник: при ЧП в Ногинске погиб инструктор Центра подготовки космонавтов

Начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьёв оказался одной из жертв взрыва газа в доме в Ногинске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:21

2021-09-08T14:21

2021-09-08T16:48

ногинск

происшествия

московская область (подмосковье)

центр подготовки космонавтов

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Начальник отделения водолазов Центра подготовки космонавтов Александр Соловьёв оказался одной из жертв взрыва газа в доме в Ногинске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."При взрыве газа в жилом доме в Ногинске погиб сотрудник ЦПК Соловьёв Александр Сергеевич - начальник отделения водолазов. Опознание проведено", - сказал он.Позже в пресс-службе ЦПК подтвердили РИА Новости гибель Соловьёва, отметив, что тот работал в центре с 2010 года, занимал должность начальника отделения и был старшим водолазным специалистом.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ногинск, происшествия, московская область (подмосковье), центр подготовки космонавтов, взрыв газа в жилом доме в ногинске