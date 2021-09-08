https://ria.ru/20210908/noginsk-1749115182.html

Один пострадавший при взрыве газа в Ногинске находится в реанимации

Один пострадавший при взрыве газа в Ногинске находится в реанимации - РИА Новости, 08.09.2021

Один пострадавший при взрыве газа в Ногинске находится в реанимации

Один из пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в центральной больнице... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:39

2021-09-08T09:39

2021-09-08T09:48

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Один из пострадавших в результате взрыва газа в подмосковном Ногинске находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в центральной больнице города."В хирургии находится трое пострадавших, в нейрохирургии - двое пострадавших, в реанимации находится один пострадавший, и женщина находится в травмпункте, ждет, когда ей наложат гипс, состояние удовлетворительное", - сказали в больнице.Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа. Пострадали восемь человек, эвакуированы более 170 жильцов.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749116234.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске