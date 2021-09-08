https://ria.ru/20210908/noginsk-1749110796.html
В Подмосковье рассказали о семи пострадавших при взрыве газа в Ногинске
В Подмосковье рассказали о семи пострадавших при взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
В Подмосковье рассказали о семи пострадавших при взрыве газа в Ногинске
Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Ногинске, пять из них в больницах, погибших нет, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:10
2021-09-08T09:10
2021-09-08T09:18
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
взрыв газа в жилом доме в ногинске
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749110043_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_f0d3652fbb3069d1ca78326253f537d4.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Ногинске, пять из них в больницах, погибших нет, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие."На данный момент 7 пострадавших, пятеро доставлены в больницу ногинскую ЦРБ, серьезных повреждений, угрожающих жизни, нет... Погибших пока нет", - сказала Стригункова в эфире канала "360".
https://ria.ru/20210908/vorobev-1749111044.html
ногинск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749110043_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_08c2a6aaeb70ed8a14fec7a3a0a0c56e.jpg
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП
2021-09-08T09:10
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске, светлана стригункова
09:10 08.09.2021 (обновлено: 09:18 08.09.2021)
В Подмосковье рассказали о семи пострадавших при взрыве газа в Ногинске
Министр здравоохранения Подмосковья: при взрыве в Ногинске пострадали семь человек