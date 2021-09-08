https://ria.ru/20210908/noginsk-1749110796.html

В Подмосковье рассказали о семи пострадавших при взрыве газа в Ногинске

В Подмосковье рассказали о семи пострадавших при взрыве газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

В Подмосковье рассказали о семи пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Ногинске, пять из них в больницах, погибших нет, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:10

2021-09-08T09:10

2021-09-08T09:18

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

взрыв газа в жилом доме в ногинске

светлана стригункова

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва газа в Ногинске, пять из них в больницах, погибших нет, сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие."На данный момент 7 пострадавших, пятеро доставлены в больницу ногинскую ЦРБ, серьезных повреждений, угрожающих жизни, нет... Погибших пока нет", - сказала Стригункова в эфире канала "360".

https://ria.ru/20210908/vorobev-1749111044.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП Житель соседнего дома снял последствия взрыва газа в Ногинске в первые минуты после ЧП 2021-09-08T09:10 true PT0M17S

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), взрыв газа в жилом доме в ногинске, светлана стригункова