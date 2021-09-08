https://ria.ru/20210908/noginsk-1749105280.html

Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске

Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021

Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске

Вице-губернатор Подмосковья и руководитель регионального МЧС выехали на место взрыва газа в Ногинске, говорится официальном Telegram-канале губернатора Андрея... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:01

2021-09-08T08:01

2021-09-08T08:33

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений хромушин

взрыв газа в жилом доме в ногинске

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья и руководитель регионального МЧС выехали на место взрыва газа в Ногинске, говорится официальном Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева "Воробьев Live".Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."По поручению губернатора на место взрыва газа в жилом доме в Ногинске выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Специалисты, экстренные службы сейчас разбираются в причинах произошедшего", - говорится в сообщении.Кроме того, главе городского округа Игорю Сухину поручено позаботиться о людях, оказать необходимую помощь, обеспечить всем необходимым.

https://ria.ru/20210908/noginsk-1749104863.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске 2021-09-08T08:01 true PT0M47S

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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений хромушин, взрыв газа в жилом доме в ногинске