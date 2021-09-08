https://ria.ru/20210908/noginsk-1749105280.html
Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске
Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске - РИА Новости, 08.09.2021
Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске
Вице-губернатор Подмосковья и руководитель регионального МЧС выехали на место взрыва газа в Ногинске, говорится официальном Telegram-канале губернатора Андрея... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:01
2021-09-08T08:01
2021-09-08T08:33
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений хромушин
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-губернатор Подмосковья и руководитель регионального МЧС выехали на место взрыва газа в Ногинске, говорится официальном Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева "Воробьев Live".Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в городском округе Богородский в Подмосковье по адресу улица 28 июня, дом 9а. Предварительно, произошло обрушение второго и третьего этажей здания и частично четвертого этажа, есть пострадавшие. Три человека, в том числе два ребенка, спасены после ЧП, сообщили в МЧС РФ."По поручению губернатора на место взрыва газа в жилом доме в Ногинске выехал вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Специалисты, экстренные службы сейчас разбираются в причинах произошедшего", - говорится в сообщении.Кроме того, главе городского округа Игорю Сухину поручено позаботиться о людях, оказать необходимую помощь, обеспечить всем необходимым.
https://ria.ru/20210908/noginsk-1749104863.html
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Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Ногинске
2021-09-08T08:01
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PT0M47S
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений хромушин, взрыв газа в жилом доме в ногинске
08:01 08.09.2021 (обновлено: 08:33 08.09.2021)
Вице-губернатор Подмосковья выехал на место взрыва газа в Ногинске
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин выехал на место взрыва газа в Ногинске