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СМИ: ранившая учителей в Полтаве девушка планировала другие нападения
СМИ: ранившая учителей в Полтаве девушка планировала другие нападения - РИА Новости, 08.09.2021
СМИ: ранившая учителей в Полтаве девушка планировала другие нападения
Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, планировала еще ряд нападений, информация об этом содержится в ее дневнике, сообщило... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:45
2021-09-08T16:45
2021-09-08T16:45
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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, планировала еще ряд нападений, информация об этом содержится в ее дневнике, сообщило интернет-издание "Полтавская волна" со ссылкой на очевидцев.В понедельник пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В среду Киевский районный суд Полтавы арестовал девушку на два месяца."В комнате стрелка нашли ее личный дневник. В дневнике Таисии Петровой заранее расписан весь сентябрь. Кроме убийства учителей, необходимость которого ей приснилась, девушка собиралась осуществить еще ряд нападений. После этого девушка планировала 22 сентября поджечь собственный дом", - говорится в сообщении.По данным издания, в дневнике содержался план еще одного убийства, которое должно было произойти 28 августа. При это неизвестно, удалось ли ей реализовать свой план.
https://ria.ru/20210907/arbalet-1749040255.html
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в мире, украина, полтава
СМИ: ранившая учителей в Полтаве девушка планировала другие нападения
СМИ: ранившая учителей из арбалета в Полтаве девушка планировала еще несколько нападений
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Девушка, которая ранила двух учителей в школе в украинской Полтаве, планировала еще ряд нападений, информация об этом содержится в ее дневнике, сообщило интернет-издание "Полтавская волна" со ссылкой на очевидцев.
В понедельник пресс-служба Нацполиции Украины
сообщила, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве
, ее задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В среду Киевский районный суд Полтавы арестовал девушку на два месяца.
"В комнате стрелка нашли ее личный дневник. В дневнике Таисии Петровой заранее расписан весь сентябрь. Кроме убийства учителей, необходимость которого ей приснилась, девушка собиралась осуществить еще ряд нападений. После этого девушка планировала 22 сентября поджечь собственный дом", - говорится в сообщении.
По данным издания, в дневнике содержался план еще одного убийства, которое должно было произойти 28 августа. При это неизвестно, удалось ли ей реализовать свой план.